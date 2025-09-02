Java Kulturore Saudite sjell një pjesë të magjisë së Arabisë Saudite në Tiranë

Tirana së shpejti do t’i hapë dyert tingujve, ngjyrave dhe shijeve të Arabisë.
Nga 16 deri më 20 shtator 2025, Pallati i Kongreseve do të shndërrohet në një skenë të gjallë për Javën Kulturore Saudite, një festë pesë-ditore e artit, trashëgimisë dhe krijimtarisë, organizuar nga Ministria Saudite e Kulturës.
Festivali premton të jetë më shumë se një ekspozitë – është një ftesë për dialog. Përmes muzikës, letërsisë, kinemasë dhe gastronomisë, publiku shqiptar do të ketë mundësinë të zbulojë mozaikun kulturor të Arabisë Saudite. Programi përfshin një larmi të pasur fushash:
Muzikë & Arte skenike që bashkojnë traditën me ritmet bashkëkohore;
Letërsi & Përkthim me diskutime që sjellin në vëmendje zëra nga të dy vendet;
Kinematografi me shfaqje filmash që ofrojnë perspektiva të reja nga Gjiri;
Artizanat & Modë tradicionale, ku mjeshtrit do të ringjallin teknika shekullore;
Kulinari, që fton vizitorët të shijojnë erëzat dhe aromat e kuzhinës saudite;
Trashëgimi & Rrëfimtarinë, me tregime të rrënjosura në peizazhet e shkretëtirës dhe qytetet bregdetare.
Organizatorët theksojnë se kjo nismë është pjesë e Vision 2030 të Arabisë Saudite, ku diplomacia kulturore luan një rol qendror. Për Shqipërinë, kjo përbën një mundësi të rrallë për t’u angazhuar me një kulturë që ka qenë e largët, por që rezonon me traditat e përbashkëta mesdhetare dhe lindore.
“Java Kulturore Saudite do të forcojë urën kulturore mes dy vendeve tona”, nënvizon njoftimi i Ministrisë, “duke hapur njëkohësisht kanale të reja miqësie, krijimtarie dhe mirëkuptimi.”
Aktivitetet janë të hapura për publikun, dhe qytetarët e Tiranës ftohen të bëhen pjesë e këtij udhëtimi ndërkulturor. Qoftë duke shijuar një pjatë tradicionale, duke dëgjuar një recital poetik apo duke parë premierën e një filmi saudit, vizitorët do të përjetojnë një botë që është njëkohësisht e lashtë në trashëgimi dhe dinamike në shprehjen bashkëkohore.
Meqenëse Arabia Saudite dhe Shqipëria po thellojnë marrëdhëniet në shumë fusha, kjo javë shërben si simbol i miqësisë kulturore – një kujtesë se dialogu mes popujve shpesh nis me art, kulturë dhe përvoja të përbashkëta njerëzore.