JD Vance shtyn vizitën në Izrael për shkak të tensioneve mbi armëpushimin

Zv/Presidenti i SHBA-së, JD Vance, ka shtyrë udhëtimin e tij në Izrael për një ditë dhe tani pritet të mbërrijë të martën, raporton transmetuesi publik izraelit.
Sipas Axios, që citoi zyrtarë izraelitë dhe amerikanë, Vance ishte parashikuar të arrinte të hënën për të diskutuar marrëveshjen e armëpushimit, e cila duket gjithnjë e më e brishtë pas një serie sulmesh izraelite në Gaza gjatë ditës.
Ushtria izraelite deklaroi se sulmet ajrore ishin në përgjigje të asaj që ajo e cilësoi si shkelje nga Hamasi, i cili dyshohet se kishte qëlluar ndaj trupave izraelite, një pretendim që krahu i armatosur i Hamasit e mohoi. /mesazhi