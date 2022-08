Je sprovuar?!

1. Dije se çdo gjë ndodh me Caktimin e Allahut;

2. Dije se të tjerët janë goditur me sprova më të mëdha;

3. Kujto vdekjen e Profetit Muhammed [sal Allahu alejhi ve selam], sprova më e rëndë që e goditi Ummetin;

4. Ndoshta përmes saj, Allahu po të kursen nga një sprovë edhe më e madhe;

5. Përmes kësaj sprove, Allahu ta ka hapur një botë të tërë ibadetesh, si: durimin, namazin, pendimin, etj.

6. Përmes kësaj sprove, Allahu do të t’i shlyejë mëkatet;

7. Me këtë sprovë, Allahu të ka bërë udhëtar që ec rrugës së Profetëve. Konfirmim se Allahu të do. Kë e do Allahu, atë edhe e sprovon.

Përkthim