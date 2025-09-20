Jeni të lodhur dhe ju dhemb koka? Ky mund të jetë shkaku

Kur keni pirë ujë për herë të fundit siç duhet? Ne të gjithë e dimë se duhet të pimë më shumë ujë, megjithatë, rekomandohet të pihen gjashtë deri në tetë gota në ditë, tregon një studim i kohëve të fundit nga PureGym. Kjo jo vetëm që na lë të ndihemi të thatë, por mund të na vërë në rrezik për dehidratim dhe probleme shëndetësore afatgjata.
“Uji është thelbësor për jetën dhe luan një rol jetësor në pothuajse çdo proces të trupit”, thotë Stavros A. Kavouras, profesor i të ushqyerit dhe drejtor i Laboratorit të Shkencës së Hidratimit në Universitetin Shtetëror të Arizonës. “Ai ndihmon në rregullimin e temperaturës suaj, transportimin e lëndëve ushqyese, largimin e mbeturinave dhe lubrifikimin e nyjeve tuaja. Hidratimi i duhur ndihmon tretjen, mbështet shëndetin e veshkave dhe të zemrës dhe rrit performancën fizike.”
Trupi i njeriut përbëhet nga rreth 60 për qind ujë, por ne humbasim vazhdimisht lëngje – rreth 2 deri në 2.5 litra në ditë – nëpërmjet djersës, urinës, jashtëqitjes dhe frymëmarrjes. Zëvendësimi i rregullt i këtyre lëngjeve është thelbësor.
“Shumë prej nesh janë pak të dehidratuar ose ‘të pahidratuar’ pa e kuptuar”, thotë Prof. Kavouras. “Kjo mund të ndikojë në mënyrë delikate, por të konsiderueshme, në mënyrën se si ndihemi dhe funksionojmë. Më e rëndësishmja, është e lidhur me gjendje kronike shëndetësore si hipertensioni, diabeti dhe demenca, të cilat nga ana tjetër nënkuptojnë një jetëgjatësi të reduktuar.
Në mot të nxehtë, dehidratimi mund të përshkallëzohet shpejt, duke çuar potencialisht në kolaps ose edhe në vdekje. Rreziku rritet nëse jeni më i moshuar, merrni ilaçe të shumta ose keni të përziera dhe diarre. Dehidratimi është një nga arsyet më të zakonshme për shtrimet në urgjencë tek të moshuarit.
Ja simptomat dalluese për të cilat duhet të keni kujdes:
1.Keni etje
Ndiheni të thatë? Jeni tashmë pak të dehidratuar. “Etja është faza e parë e dedidratimit”, thotë Dileep Lobo, profesor i kirurgjisë gastrointestinale në Universitetin e Nottinghamit, i cili studion ekuilibrin e lëngjeve dhe elektroliteve.
“Pasi të keni humbur dy përqind të peshës trupore në lëngje (1.4 litra për një person 70 kg), kjo aktivizon receptorët në tru që ju bëjnë të ndiheni të etur. Dehidratimi i lehtë mund të ndodhë lehtësisht nëse jeni në diell ose punoni në një zyrë të ngrohtë dhe nuk pini shumë. Humbni mjaft ujë përmes djersës, veçanërisht nëse nuk jeni të ambientuar.” Në këtë pikë, dehidratimi përmbyset lehtësisht duke pirë lëngje.
«Nëse e zëvendësoni ujin që keni humbur, do të ndiheni menjëherë më mirë», thotë Prof. Lobo. «Lëngu hyn në qarkullimin e gjakut dhe korrigjon çekuilibrin». Ndjesia jonë e etjes zvogëlohet me moshën, prandaj pini ujë gjatë gjithë ditës.
2.Urina juaj është më e errët
Kontrolloni ngjyrën e urinës suaj. Nëse është me ngjyrë mjalti, duhet të pini më shumë. Nëse është kafe më e errët, mund të jeni seriozisht të dehidratuar. “Sapo të ndjeni etje, trupi juaj fillon të mbajë ujë”, shpjegon Prof. Lobo. “Veshkat tuaja dërgojnë më pak ujë në fshikëz, duke e bërë urinën tuaj më të përqendruar”. Ky është një faktor kryesor rreziku për gurët në veshka.
“Nëse nuk pini mjaftueshëm, veshkat tuaja duhet të punojnë shumë dhe kjo rrit rrezikun e sëmundjeve të caktuara, duke përfshirë infeksionet e traktit urinar, veçanërisht nëse jeni grua”, shton Dr. Leëis James, një lexues i të ushqyerit njerëzor në Universitetin Loughborough. Funksioni i veshkave zvogëlohet me moshën, duke e bërë dehidratimin më të mundshëm, prandaj mbani një sy në sasinë e urinës. Idealisht, do të urinoni rreth shtatë herë në ditë dhe duhet të jetë e verdhë transparente.
3.Ke mjegull në tru
Truri përbëhet 73 për qind nga uji, kështu që qelizat e trurit tuaj mund të kenë vështirësi në funksionimin e tyre pasi të jeni të dehidratuar. “Edhe një nivel i ulët dehidratimi mund të zvogëlojë aftësitë njohëse si kujtesa, vëmendja dhe koordinimi motorik”, thotë Dr. James. “Kjo mund të ndikojë në performancën tuaj, pavarësisht nëse punoni në zyrë, ngisni makinën apo vendosni nëse është e sigurt të kaloni rrugën.”
Një studim në Journal of Clinical Nutrition zbuloi se 45 përqind e mjekëve dhe infermierëve ishin të dehidratuar në fund të turneve të tyre dhe kujtesa e tyre afatshkurtër ishte e dëmtuar. Vetëm pirja e një gote uji prej 300 ml ka treguar se përmirëson kujtesën. Ndërsa dehidratimi përparon, mund të bëheni të hutuar dhe të çorientuar.
4.Dhimbje koke
Dehidratimi është një shkaktar i zakonshëm i dhimbjeve të kokës. Ndërsa lëngu largohet nga truri juaj, ai mund të ushtrojë presion mbi receptorët e dhimbjes dhe nervat në rreshtimin e trurit. Dhimbja mund të përkeqësohet kur përkuleni dhe ktheni kokën ose lëvizni përreth. Shumica e dhimbjeve të kokës nga dehidratimi përmirësohen brenda një ose dy orësh, pasi të jeni rehidratuar dhe të keni pushuar. Qëndroni larg diellit dhe provoni të vendosni një kompresë të ftohtë në ballë.
Një dhimbje koke nga dehidratimi mund të shndërrohet në migrenë, prandaj përpiquni të pini lëngje edhe nëse ndjeni të përziera – gllënjka të vogla janë më të mirat. “Pirja e mjaftueshme e ujit mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të një sulmi migrene përmes dehidratimit”, thotë Pippa Coulter, menaxhere e informacionit shëndetësor për The Migraine Trust. Një studim në Journal of Clinical Neuroscience zbuloi se dhimbja, kohëzgjatja dhe frekuenca e migrenës ishin dukshëm më të ulëta tek pacientët që pinin më shumë ujë.
5.Je i lodhur dhe pa energji
Dehidratimi është shkaku i një në dhjetë konsultimeve me mjekun e përgjithshëm për lodhje, sipas një studimi me 300 mjekë të përgjithshëm nga Shoqata e Ujit me Burime Natyrore. Pirja e rregullt e ujit e mban trupin dhe trurin tuaj me energji, veçanërisht nëse jeni aktiv. Gjatë motit të nxehtë, mund të humbni 1.5 deri në 2 litra ujë në orë përmes djersës, pavarësisht nëse jeni duke bërë ecje në natyrë apo duke luajtur golf. “Nëse nuk i zëvendësoni këto lëngje, gjaku juaj trashet dhe zemra juaj duhet të punojë më shumë për të ruajtur presionin e gjakut dhe nivelet e oksigjenit”, paralajmëron Prof. Lobo.
Ndërsa plakemi, dehidratimi mund ta bëjë jetën e përditshme shumë të lodhshme. “Një 80-vjeçar që peshon 40 kg dhe humbet peshën e trupit përmes lëngjeve ka më shumë gjasa të ndiejë efektet”, thotë Prof. Lobo. “Hulumtimi ynë tregon se të rriturit e moshuar, të shtruar në spital me dehidratim, qëndrojnë në spital për më gjatë dhe kanë një shkallë vdekshmërie 6 për qind më të lartë.”
6.Ndjeni marramendje dhe të fikët
“Pasi të keni humbur katër përqind të peshës trupore në lëngje, djersitja bëhet e vështirë dhe temperatura juaj rritet, duke ju vënë në rrezik mbinxehjeje”, thotë Prof. Lobo. “Tensioni i gjakut bie dhe mund të keni marramendje ose të fikët.” Ky është “dehidratim i moderuar” dhe duhet të kërkoni këshilla mjekësore. Tretësirat orale të elektroliteve mund të ndihmojnë, por ndonjëherë nevojitet një injeksion intravenoz me pika. Pa trajtim, dehidratimi mund të përparojë në “të rëndë” (një humbje prej 10 përqind të peshës trupore në lëngje) brenda 24 orëve. Tani është një urgjencë mjekësore. “Trupi zvogëlon rrjedhën e gjakut në organet jo-jetike, si veshkat tuaja”, thotë Prof. Lobo. “Mbetjet qelizore grumbullohen, mund të ndodhë dëmtimi i organeve dhe, pa ndërhyrje, përfundimisht mund të pësoni kriza ose kolaps.” Mund të pasojë dështimi i shumë organeve, koma dhe madje edhe vdekja. Moti i nxehtë mund ta përshpejtojë procesin, prandaj gjithmonë mbani ujë me vete dhe kërkoni hije nëse ndiheni të lodhur ose me marramendje të lehtë.