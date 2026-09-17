Jennifer Lopez arrestohet për vjedhje?

Fotoja e bërë virale që shkaktoi stuhi komentesh në rrjetet sociale
Fotoja e arrestimit të një 35-vjeçareje nga Minesota është bërë virale në SHBA, jo aq shumë për akuzën që përballet, por për ngjashmërinë e saj të habitshme me Jennifer Lopez.
Sipas New York Post, Cyrina Ann Quast u arrestua më 30 gusht, pasi akuzohet për vjedhjen e dy pakove të dyfishta baterish për vegla elektrike, me një vlerë totale prej rreth 580 dollarësh, nga një dyqan në Monticello.
Sipas ankesës, një punonjës e njohu 35-vjeçaren si personin që dyshohet se ishte përfshirë në një vjedhje tjetër në të njëjtin dyqan dy ditë më parë dhe njoftoi policinë. Quast dyshohet se pranoi se kishte marrë bateritë dhe u arrestua me akuzën e vjedhjes. Megjithatë, ajo që në fund tërhoqi vëmendjen e internetit ishte një foto e saj pas arrestimit të saj nga Zyra e Sherifit të Qarkut Wright.
Ngjashmëria e 35-vjeçares me 57-vjeçaren Jennifer Lopez menjëherë shkaktoi një mori komentesh në mediat sociale. “Për një sekondë mendova se ishte J.Lo,” shkroi një përdorues, ndërsa një tjetër bëri shaka se “ka një problem në Matrix”.
Sigurisht, pati edhe referenca për këngën e famshme të Lopez “Jenny from the Block”, pasi në zhargonin amerikan, fjala “block” i referohet si lagjes ashtu edhe krahut të burgut. “Në burg, e njohin si Jenny nga D-Block,” bëri shaka një përdorues. “Ajo është padyshim ende Jenny nga blloku,” ishte një koment tjetër.
Një përdorues tjetër, gjithashtu me shaka, i bëri thirrje Jennifer Lopez të bënte një test ADN-je me 35-vjeçaren, duke shkruar se duhet të përcaktohet nëse ato janë… motra.
Quast u lirua një ditë pas arrestimit të saj. Megjithatë, sipas të dhënave të disponueshme në internet, kjo nuk ishte hera e parë që ajo kishte pasur probleme me ligjin. Ajo është arrestuar në të kaluarën për një numër veprash penale, duke përfshirë posedimin e drogës, drejtimin e mjetit nën ndikimin e alkoolit ose substancave të tjera, arratisjen nga policia dhe dhënien e identitetit të rremë, si dhe për disa shkelje të rregullave të trafikut. /tesheshi