Jini të kujdesshëm me DeepSeek kinez, thotë Australia – pra a është i sigurt për t’u përdorur?

Ministri i shkencës i Australisë, Ed Husic, është bërë anëtari i parë i një qeverie perëndimore që ngriti shqetësime për privatësinë në lidhje me DeepSeek, chatbot-in kinez që shkaktoi “trazira” në tregje dhe në industrinë e teknologjisë.

Teknologjia kineze, nga Huawei te TikTok, ka qenë vazhdimisht subjekt i akuzave se firmat janë të lidhura me shtetin kinez dhe frika se kjo mund të çojë në mbledhjen e të dhënave të njerëzve për qëllime inteligjence.

Donald Trump ka thënë se DeepSeek është një “thirrje zgjimi” për SHBA-në, por nuk dukej se ishte një kërcënim për sigurinë kombëtare.

Por Husic i tha ABC News të martën se mbetën shumë pyetje pa përgjigje, duke përfshirë “menaxhimin e të dhënave dhe privatësisë”, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

DeepSeek është ngjitur në krye të dyqaneve të aplikacioneve në të dy vendet, me analistët e tregut Sensor Tower që thonë se ka parë 3 milionë shkarkime që nga fillimi.

Rreth 80% e tyre kanë ardhur në javën e kaluar – që do të thotë se është shkarkuar me trefishin e normës së rivalëve të tillë si Perplexity.

Çfarë të dhënash mbledh DeepSeek?

Sipas politikës së privatësisë së vetë DeepSeek, ai mbledh sasi të mëdha të informacionit personal të mbledhur nga përdoruesit, të cilat më pas ruhen “në serverë të sigurt” në Kinë.

Kjo mund të përfshijë:

Adresa juaj e emailit, numri i telefonit dhe data e lindjes, të dhëna kur krijoni një llogari

Çdo hyrje e përdoruesit duke përfshirë tekstin dhe audion, si dhe historitë e bisedave

I ashtuquajturi “informacion teknik” – duke filluar nga modeli i telefonit tuaj dhe sistemi operativ deri te adresa juaj IP dhe “modelet e goditjes së tasteve”.

Ai thotë se përdor këtë informacion për të përmirësuar DeepSeek duke rritur “sigurinë dhe stabilitetin e tij”.

Më pas do ta ndajë këtë informacion me të tjerët, si ofruesit e shërbimeve, partnerët e reklamave dhe grupin e tij të korporatës, të cilët do të ruhen “për aq kohë sa të jetë e nevojshme”.

A është mjeti i sigurt?

“Ka shqetësime të vërteta rreth potencialit teknologjik të DeepSeek, veçanërisht rreth kushteve të politikës së tij të privatësisë”, ka thënë avokatja e privatësisë dixhitale e ExpressVPN, Lauren Hendry Parsons.

Por ndërsa aplikacioni mbledh shumë të dhëna, ekspertët theksojnë se është shumë i ngjashëm me politikat e privatësisë që përdoruesit mund të kenë rënë dakord tashmë për shërbimet rivale si ChatGPT dhe Gemini, apo edhe platformat e mediave sociale.

Ndërsa Dr Richard Whittle nga Universiteti i Salford tha se ai kishte “shqetësime të ndryshme në lidhje me të dhënat dhe privatësinë” me aplikacionin, por tha se kishte “shumë shqetësime” edhe me modelet e përdorura në SHBA.

E Rregullatori i të dhënave në Mbretërinë e Bashkuar, Zyra e Komisionerit të Informacionit ka kërkuar nga publiku që të jetë i vetëdijshëm për të drejtat e tyre rreth informacionit të tyre që përdoret për të trajnuar modelet e AI.