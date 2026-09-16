Jo çdo kolonoskopi kryhet njësoj: AI zbulon dallimet mes mjekëve

Sistemi analizoi 18.600 ekzaminime dhe vlerësoi kohën e kontrollit, heqjen e polipeve dhe përdorimin e teknikave të rekomanduara
Edhe pse kolonoskopia është një nga metodat më efektive për parandalimin e kancerit të zorrës së trashë, cilësia e vetë procedurës dhe kujdesi gjatë ekzaminimit mund të ndryshojnë ndjeshëm nga një mjek te tjetri.
Shkencëtarët nga Northwestern University kanë zhvilluar një mjet të inteligjencës artificiale që analizon me sukses videot e kolonoskopive dhe mundëson vlerësimin në shkallë të gjerë të cilësisë dhe saktësisë së procedurës.
U analizuan rreth 19 mijë kolonoskopi
Matja e performancës dhe cilësisë së punës së mjekëve që kryejnë kolonoskopi rekomandohet nga organizatat kryesore profesionale mjekësore, pasi është dëshmuar se monitorimi i rregullt i cilësisë ndihmon në uljen e vdekshmërisë nga kanceri kolorektal.
Megjithatë, kontrollimi manual i mijëra videove është jashtëzakonisht i ngadalshëm, i kushtueshëm dhe praktikisht i pamundur për shumë spitale.
Softueri i ri synon ta zgjidhë këtë problem duke automatizuar procesin e analizës. Rezultatet e studimit janë publikuar në revistën shkencore The American Journal of Gastroenterology.
Studiuesit testuan algoritmin në 18.600 kolonoskopi, të kryera nga 55 mjekë gjatë një periudhe 11-mujore në Northwestern.
Softueri analizon videon e procedurës dhe identifikon me saktësi disa nga parametrat më të rëndësishëm të cilësisë së ekzaminimit:
Koha e tërheqjes së kolonoskopit. Ky është një parametër i rëndësishëm që tregon sa kohë mjeku i kushton kontrollimit të kujdesshëm të mureve të zorrës gjatë tërheqjes graduale të instrumentit. Matjet e inteligjencës artificiale përputheshin pothuajse plotësisht me të dhënat e regjistruara nga personeli mjekësor.
Numri i polipeve të hequra. Sistemi mund të ndjekë automatikisht numrin e polipeve të identifikuara dhe të hequra, përfshirë formacionet prekanceroze.
Përdorimi i teknikave të rekomanduara. Softueri vlerëson gjithashtu nëse mjekët përdorin metoda të avancuara dhe të rekomanduara nga udhëzimet profesionale, si polipektomia me ansë të ftohtë për heqjen e polipeve më të vegjël.
“Softueri ynë i bazuar në inteligjencë artificiale ofron një mënyrë të shkallëzueshme për matjen e cilësisë së kolonoskopisë dhe për t’u dhënë mjekëve informacion mbi performancën e tyre. Qëllimi i depistimit është kujdesi i sigurt dhe efektiv, por kjo nuk mund të arrihet nëse institucionet nuk mund ta matin cilësinë e punës në mënyrë të saktë dhe në shkallë të gjerë”, shpjegon autori kryesor i studimit, dr. Rajesh Keswani, profesor i gastroenterologjisë dhe hepatologjisë në Northwestern University Feinberg School of Medicine.
A na mëson inteligjenca artificiale apo na bën më “dembelë”?
Përdorimi i inteligjencës artificiale në gastroenterologji vazhdon të ngjallë debat.
Studime të mëparshme kanë ngritur shqetësimin se mjekët që përdorin asistentë të AI-së gjatë vetë kolonoskopisë për zbulimin e polipeve në kohë reale mund të mbështeten tepër në teknologji dhe, me kalimin e kohës, të humbasin një pjesë të aftësive të tyre diagnostikuese.
Megjithatë, ekipi i Northwestern University thekson se sistemi i tyre funksionon vetëm pasi procedura të ketë përfunduar, duke shërbyer si mjet për analizimin dhe kontrollin e cilësisë.
“Një mundësi është që mbështetja e tepërt në inteligjencën artificiale të çojë në humbjen e aftësive. Por mundësia tjetër është që AI-ja të na ndihmojë t’i zbulojmë ‘pikat tona të verbra’ dhe të na bëjë klinicistë më të mirë”, përfundon dr. Keswani.
Ekipi i tij tani po studion se si ky sistem mund të përdoret edhe në trajnimin e mjekëve të rinj dhe të specializantëve.