Jo vetëm portokalli! Ja 6 ushqime që kanë përmbajtje të lartë të vitaminës C

Kur dëgjojmë për vitaminën C, mendja na shkon automatikisht te portokalli. Megjithatë, ky frut i preferuar nuk është kampioni i vitaminës C! Një portokall me madhësi mesatare përmban rreth 69.7 mg vitaminë C, më pak se sa do të gjeni në shumë fruta dhe perime të tjera.

Megjithëse vitamina C e vetme nuk mund të parandalojë një ftohje, ajo ndihmon në forcimin e sistemit tonë imunitar, gjë që është shumë e rëndësishme. Prandaj, ne ju prezantojmë 7 ushqime që kanë më shumë vitaminë C se portokalli dhe janë shumë të lehta për t’u përfshirë në dietën tuaj!

Specat e kuq

Specat e kuq janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, duke siguruar rreth 190 mg për filxhan. Kjo është trefishi i sasisë së një portokalli! Përveç vitaminës C, specat e kuq janë të pasur me vitaminë A, e cila ndihmon në funksionimin e mirë të shikimit.

Specat jeshil

Specat jeshilë, megjithëse janë më të ulët në vitaminë C se specat e kuq, ende përmbajnë rreth 120 mg për filxhan, dyfishi i dozës së rekomanduar ditore. Është gjithashtu një burim i mirë i fibrave, të cilat kontribuojnë në funksionimin e duhur të sistemit të tretjes.

Brokoli

Një filxhan brokoli mund t’ju sigurojë rreth 132 mg vitaminë C, së bashku me fibra dhe pak kalori. Përveç këtyre, studimet tregojnë se brokoli mund të ketë veti antikancerogjene, duke e bërë atë ideal për shëndetin tuaj.

Lulelakra

Lulelakra, pavarësisht nëse e shijoni të pjekur, në avull apo të zier, mund t’ju japë 127.7 mg vitaminë C për racion. Është gjithashtu i pasur me fibra dhe proteina, duke e bërë atë një zgjedhje të shkëlqyer për një vakt të shëndetshëm dhe të kënaqshëm.

Kivi

Kivi është i pasur me vitaminë C, me rreth 137.2 mg për racion (2 fruta). Është gjithashtu i pasur me kalium dhe bakër, duke e bërë atë një super-frut të vërtetë për shëndetin tuaj.

Papaja

Papaja është një zgjedhje tropikale që nuk duhet të mungojë në dietën tuaj. Një filxhan papaja siguron rreth 88 mg vitaminë C, ndërsa ndihmon sistemin tretës të funksionojë siç duhet falë enzimave të saj. Përveç kësaj, ajo ka veti anti-inflamatore, duke kontribuar në një shëndet më të mirë të përgjithshëm.

Nuk është e nevojshme të mbështeteni vetëm tek portokalli për të marrë dozën e nevojshme të vitaminës C. Ka shumë opsione të tjera të shijshme dhe ushqyese që do t’ju ofrojnë një sasi edhe më të madhe të kësaj vitamine të çmuar!