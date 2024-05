Gruaja e faraonit vendosi të ndryshojë.

I biri i Nuhut a.s. vendosi të mos ndryshojë.

Gruaja e faraonit ishte me tiranin më të madh…

I biri i Nuhut a.s. ishte me predikuesin më të madh… prandaj mos u justifikoni me rrethanat.

Ju jeni ai që vendosni të ndryshoni apo jo!

Nga arabishtja Korab Hajraj