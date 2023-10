Ju mundon makina, ja si të shpëtoni nga ky problem

Të përzierat dhe vjelljet të cilat lidhen me lëvizjen dhe shpejtësinë e lartë gjatë udhëtimeve me makinë, me avion apo me traget, janë të zakonshme edhe gjatë fëmijërisë.

Për këtë rast mund të përdorni mendër (mentha piperita). Parandalon të vjellat dhe ka veti antispezmotike, pra kundër marrjes së mendve.

Merrni tinkturën e bimës me pika gjatë udhëtimit, ndërsa fëmijëve të rritur mund t’u jepni edhe karamele me mente. Nuk përdoret në bebe.

Edhe xhinsengu është një bimë e mrekullueshme që përdoret kundër të vjellave. Një kapsulë 30 minuta para udhëtimit dhe eliminon gjithçkan në dobësinë trupore.