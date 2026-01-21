Juventusi fiton ndaj Benficas, Zhegrova në stol

Edon Zhegrova nuk u aktivizua fare te Juventusi, që të mërkurën mbrëma e mposhti skuadrën e Benficas në Ligën e Kampionëve.
Juventusi triumfoi me rezultatin 2:0 në Torino, në ndeshjen që i takoi xhiros së shtatë të Championsit.
Të dy golat e fitores, Juventusi i shënoi në pjesën e dytë pasi pjesa e parë u mbyll pa gola.
Kephren Thuram (55’) dhe Weston McKennie (63’) shënuan golat që konfirmuan fitoren e Juventusit, e cila ishte e treta rresht në Ligën e Kampionëve.
Benfica ka mundur ta ngushtojë rezultatin në minutën e 81-të, por Vangelis Pavlidis dështoi nga penalltia.
Me këtë fitore, Juventusi ka tubuar 12 pikë kurse Benfica mbetet në kuotën e 6 pikëve.