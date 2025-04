Ka disa ushqime që të zgjasin jetën, ja kush janë ato sipas ekspertëve

Ushqyerja luan një rol vendimtar në jetëgjatësinë dhe disa ushqime zgjidhen posaçërisht nga ekspertët e jetëgjatësisë për të mbështetur shëndetin dhe mirëqenien tonë.

Nuk ka dyshim se ushqimi luan një rol të rëndësishëm në një jetë të gjatë dhe të bukur. Përveçse është i nevojshëm, ushqimi për disa është burim gëzimi, ndërsa për të tjerët burim dhimbjeje. Në varësi të asaj që hamë dhe cili është profili ushqyes i dietës sonë, ekspertët e jetëgjatësisë mund të lexojnë shumë për të. Me ushqimin e duhur, ne kujdesemi jo vetëm për energjinë tonë të përditshme, por edhe për mikrobiomën tonë të shëndetshme, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme për jetëgjatësinë. Por cilat ushqime kanë një vend të veçantë në dietën e specialistëve?

Bishtajoret

Bishtajoret janë një nga grupet ushqimore më të fuqishme kur bëhet fjalë për jetëgjatësinë. Ndër thjerrëzat, qiqrat, fasulet dhe bizelet, gjejmë proteina bimore, fibra, vitamina dhe minerale që ndihmojnë në ruajtjen e kolesterolit në nivele normale, rregullojnë sheqerin në gjak dhe forcojnë shëndetin e zemrës dhe sistemit tonë të tretjes.

Mollët

Thënia e njohur “një mollë në ditë e mban mjekun larg” duket se ka një bazë. Mollët janë të mbushura me antioksidantë, fibra dhe vitamina, por më e rëndësishmja, ato përmbajnë shumë pak kalori, duke i bërë ato një opsion perfekt rostiçeri. Nëse dëshironi ta bëni “më të pasur”, mund t’i kombinoni me gjalpë kikiriku për proteina shtesë.

Shalqini

Është freskues dhe plot ujë, por ka edhe një përfitim të madh: është i pasur me likopen, një substancë që ndihmon në shëndetin e trurit. Në këtë mënyrë, ju jo vetëm që luftoni vapën në verë, por kujdeseni edhe për mendjen tuaj!

Avokado

Ky frut është i mbushur me yndyrna të shëndetshme, fibra dhe kalium dhe është i shkëlqyeshëm për shëndetin e zemrës. Avokado ndihmon në uljen e kolesterolit të keq dhe kontribuon në menaxhimin më të mirë të peshës. Në fakt, konsiderohet si fruti më i ushqyeshëm në botë, pasi përmban 25 nga lëndët ushqyese më të rëndësishme për trupin tonë.

Boronica (Bronica)

Boronicat janë plot me antioksidantë që mbrojnë qelizat tona nga radikalet e lira, ato substanca të dëmshme që lidhen me plakjen dhe sëmundjet. Nëse dëshironi një ëmbëlsirë të shijshme dhe të shëndetshme, boronicat janë një zgjedhje e shkëlqyer që mbështet shëndetin e zemrës, lëkurës, kockave dhe trurit.

Kivi

Me përmbajtjen e lartë të fibrave dhe vitaminës C, kivi është perfekt për të forcuar sistemin tuaj imunitar dhe për të përmirësuar tretjen. Ky frut i vogël është plot me lëndë ushqyese dhe është ideal për shëndetin e trupit tuaj.

Papaja

Papaja është jashtëzakonisht ushqyese dhe e pasur me vitamina A, C dhe E, duke e bërë atë ideale për kujdesin e lëkurës. Gjithashtu, antioksidantët dhe fibrat që përmban ndihmojnë në tretje më të mirë dhe forcojnë sistemin imunitar.

Dhe mos harroni vajin

Përveç këtyre ushqimeve, vaji që përdorni për gatim apo zbukurim është po aq i rëndësishëm. Vaji i ullirit, i cili përmban acide yndyrore mono të pangopura, është më i shëndetshmi për zemrën dhe shëndetin në përgjithësi. Përkundrazi, yndyrnat e ngopura nga burime shtazore mund të përkeqësojnë shëndetin tonë, ndaj është mirë t’i kufizojmë ato.

Zgjedhja e këtyre ushqimeve mund të kontribuojë ndjeshëm në përmirësimin e cilësisë së jetës sonë dhe zgjatjen e jetëgjatësisë. Sigurisht, është gjithmonë një ide e mirë të konsultoheni me një ekspert për të gjetur dietën më të mirë për nevojat tuaja personale.