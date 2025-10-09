Kabineti izraelit i Sigurisë mblidhet për të votuar marrëveshjen e armëpushimit në Gaza

Kabineti i Sigurisë i Izraelit u mblodh të enjten në mbrëmje për të votuar mbi marrëveshjen e armëpushimit në Gaza me Hamasin, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës Yedioth Ahronoth, takimi ishte planifikuar të fillonte në orën 17:00 me orën lokale, por filloi më shumë se një orë më vonë, për të diskutuar dhe miratuar detajet e marrëveshjes.
Një mbledhje e mëvonshme e qeverisë u shty për t’u zhvilluar në orën 20:00 të së enjtes, për të miratuar marrëveshjen.
Një zëdhënëse e qeverisë deklaroi më herët se marrëveshja e armëpushimit në Gaza do të hyjë në fuqi brenda 24 orëve pas miratimit.
“Brenda 24 orëve nga mbledhja e kabinetit, armëpushimi në Gaza do të fillojë”, tha Shosh Bedrosian, pa përmendur një orar të saktë për zbatimin e tij.
Marrëveshja e armëpushimit u shpall në agim të së enjtes, pas katër ditësh negociatash indirekte midis Hamasit dhe Izraelit në qytetin egjiptian të Detit të Kuq, Sharm el-Sheikh, me ndërmjetësimin e Turqisë, Egjiptit, Katarit dhe Shteteve të Bashkuara.