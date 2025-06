Kadrijaj: AAK s’voton fshehur, strategji e VV-së nga votimi i hapur në të mbyllur

Deputetja e AAK-së, Time Kadrijaj, ka folur pas dështimit të 35-të të seancës për konstituimin e Kuvendit, duke u shprehur se LVV-ja po abuzon me të drejtën kushtetuese si partia e parë për propozim të kryeparlamentarit.

Ajo ka thënë se partia fituese s’ka fare angazhim për sigurim të votave të mjaftueshme për kandidaten e propozuar, Albulena Haxhiu.

Derisa, ajo shtoi se çfarëdo vendimi që merr Gjykata, AAK-ja nuk do të voton në formën e fshehtë.

“Nuk e shohim fare angazhimin e Vetëvendosjes për sigurimin e 61 votave për kryeparlamentaren. Dhe po shihet qartë një abuzim e një të drejte që e ka dhënë Gjykata Kushtetuese, ajo e drejtë është që iu ka dhënë partisë së parë për nominim të kryeparlamentarit. Nuk mund të pranojmë abuzimin që po e bën Lëvizja Vetëvendosje

Aleanca ka ofruar alternativa, ne kemi thënë se do të votojmë ndonjë kandidat tjetër nëse nuk është kandidatja që është propozuar nga Vetëvendosje dhe këtë të drejtë ajo s’e ka shfrytëzuar. Gjykata Kushtetuese mund ta sjellë një vendim, por është legjitime që deputetët të votojnë ose mos të votojnë apo qoftë edhe formën sepse kjo zgjedhje e formës së votimit – nga ai i hapur në të mbyllur – ka qenë strategji e Lëvizjes Vetëvendosje”.

Nëse Aleanca dëshiron të votojë, ne do të votojmë hapur dhe kemi dhënë qëndrime hapur. Kemi dhënë alternativa dhe kemi thënë që ka plot kandidatë të Lëvizjes Vetëvendosje që do t’i kishim votuar pa asnjë kusht. Nëse votojmë, votojmë hapur. As mbyllur as fshehur. Kjo është një strategji e Lëvizjes Vetëvendosje të luajë me numra me emra që e votoi ky ose ai deputet dhe kjo është e papranueshme”, ka deklaruar ajo.