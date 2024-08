Kafeja një pije ‘mrekulli’ me shumë përfitime shëndetësore, thonë ekspertët

Konsideroni kafenë një “dietë mini-mesdhetare”, thanë ekspertët për UPI.

Përfitimet shëndetësore të pijes që miliona njerëz e konsumojnë për të nisur ditën e tyre, janë shumë më të mëdha se rreziqet e mundshme, njësoj si dieta popullore që kufizon marrjen e mishit të kuq dhe yndyrës, thonë ekspertët.

“Dieta mesdhetare është, kryesisht, një dietë me bazë bimore, dhe kafeja është një pije me bazë bimore”, tha Stephen Safe, studiues me ekspertizë në parandalimin e kancerit.

“Nëse krahasoni përfitimet e kafesë me ato të dietës mesdhetare, vështirë se mund të dalloni ndryshimin midis tyre”, tha Safe, një profesor i shquar i biokimisë dhe biofizikës në Universitetin A&M të Teksasit në College Station.

Në një përmbledhje të studimeve të rishikuara nga kolegët e pijeve, Safe dhe kolegët e tij zbuluan se konsumimi i kafesë mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të një personi për lloje të caktuara të kancerit, si dhe diabetin e tipit 2, sëmundjen e Parkinsonit dhe demencën.

“Pirja e kafesë është treguar gjithashtu se i ndihmon njerëzit të jetojnë më gjatë”, theksoi Safe.

“Në kundërshtim me opinionin popullor,” tha Safe, shumica dërrmuese e hulumtimeve sugjerojnë se konsumi i kafesë është i lidhur me një sërë përfitimesh kryesore shëndetësore.