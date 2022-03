Kafja nuk është e vetmja gjë që mund të ndihmojë kundër presionit të lartë të gjakut

Presioni i lartë i gjakut është shumë më i zakonshëm se presioni i ulët i gjakut. Dhe kjo është mjaft e logjikshme: hipertensioni (presioni i lartë kronik i gjakut) klasifikohet si një gjendje patologjike që rrit ndjeshëm rrezikun e sulmit në zemër, goditjes në tru dhe sëmundjeve të tjera të rënda.

Hipotensioni (presioni i ulët kronik i gjakut) është vetëm një karakteristikë e trupit, siklet që, nëse është e nevojshme, mund të korrigjohet lehtësisht me ndihmën e dietës. Çfarë duhet të hani dhe pini nëse keni presion të ulët të gjakut për të përmirësuar mirëqenien tuaj.

Këshilla më e zakonshme për zgjidhjen e problemit të presionit të ulët të gjakut që të gjithë e dinë është se duhet të pini më shumë kafe. Kafeina vërtet ndihmon në rritjen e presionit të gjakut, tonifikon dhe përmirëson mirëqenien. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend dy gjëra këtu.

Para së gjithash, edhe nëse kafeina ju ndihmon të rrisni presionin e gjakut, nuk duhet të harroni ndjenjën e masës. Kafeina e tepërt është plot me shumë pasoja të pakëndshme për organizmin, ndaj përpiquni të mos pini më shumë se 2 filxhanë në ditë.

Së dyti, kafeina është mjaft e varur dhe ndalon tonifikimin e trupit. Kjo është arsyeja pse ju nuk duhet të kënaqeni me shumë kafeinë – përndryshe ajo do të ndalojë së punuari tek ju. Ndër ushqimet e rëndësishme për dietën e pacientëve me hipotension, mjekët nxjerrin peshk me vaj të paktën 3 herë në javë dhe mundësisht më shpesh. Jo vetëm që rrit presionin e gjakut, por gjithashtu forcon të gjithë trupin: nga muskujt dhe kockat tek truri dhe zemra.

Në listën e rekomandimeve përfshihen edhe ushqimet që përmbajnë niseshte – është e rëndësishme që niseshteja të jetë e qëndrueshme, përndryshe një dietë e tillë do të sjellë kilogramë shtesë në vend të përfitimeve shëndetësore.

Mjekët rekomandojnë që pacientët me hipotension të hanë 500 g fruta dhe 500 g perime në ditë – këshilla duket banale, por ndihmon në normalizimin e mirëqenies. Një ilaç tjetër i shkëlqyeshëm është çokollata e zezë, por duhet ta trajtoni me më shumë kujdes dhe të mos hani më shumë se 30 g në ditë.

Ushqimet e kripura janë të shkëlqyera për hipotensionin: natriumi lidh ujin në trup, gjë që rrit vëllimin e gjakut dhe, si rezultat, rrit presionin e gjakut.