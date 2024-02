Kakao arrin çmim rekord, pritet të rriten edhe çmimet e çokollatës

Në nivel botëror kakao theu rekordin për çmimin me 5874 dollarë për ton, që është pasojë e thatësirës në plantacionet në Afrikën Perëndimore.

Ky çmim, i regjistruar në tregun e Nju Jorkut, është pothuajse dy herë më i lartë se në fillim të vitit të kaluar.

Çmimet e kakaos u rritën për shkak të korrjes së dobët të shkaktuar nga thatësira, kryesisht në vendet që janë dy prodhuesit më të mëdhenj në botë, Gana dhe Bregu i Fildishtë.

Shërbimi publik britanik thekson se thatësira në Afrikën Perëndimore është në fakt pasojë e fenomenit klimatik El Niño.

“Tregtarët kanë frikë nga një vit tjetër i keq për prodhimin dhe frika është rritur nga El Niño, i cili po kërcënon të korrat në Afrikën Perëndimore me mot të nxehtë dhe të thatë,” tha analisti Jack Scoville.

Rritja e çmimit të kokrrave të kakaos rrit kostot e prodhuesve të mëdhenj të çokollatës, gjë që do të ndikojë në çmimin për konsumatorët, sipas BBC.

Prodhuesi i çokollatës “Hershey” njoftoi të enjten se të ardhurat e tij në tremujorin e katërt të vitit të kaluar u ulën me 6.6 për qind, pasi qytetarët blenë më pak ëmbëlsira nën presionin e inflacionit.

Në dhjetor 2023, shoqata britanike për mbrojtjen e konsumatorëve “Cila?” bëri të ditur se çmimet e disa bonboniereve me çokollatë për festa janë rritur me të paktën 50 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022, ndërsa në nëntor çmimet e çokollatës në supermarketet britanike janë rritur me 15.3 për qind./