Kalimi kufitar Rafah në Gaza do të hapet javën e ardhshme në të dyja drejtimet

Kalimi kufitar Rafah midis Gazës dhe Egjiptit do të rihapet javën e ardhshme për udhëtime dypalëshe, njoftoi sot kreu i komitetit të ri të tranzicionit të Gazës, transmeton Anadolu.
“Jam i kënaqur të njoftoj se kalimi kufitar Rafah do të hapet javën e ardhshme në të dyja drejtimet për palestinezët në Gaza”, tha Ali Shaath në ceremoninë e nënshkrimit të kartës së Bordit të Paqes.
Shaath, i cili zyrtarisht drejton Komitetin Kombëtar për Administrimin e Gazës, e përshkroi Rafah si “një litar shpëtimi dhe simbol të mundësisë”, duke shtuar se rihapja “sinjalizon se Gaza nuk është më e mbyllur për të ardhmen”.
Shtëpia e Bardhë njoftoi të premten anëtarët e një komiteti të ri “teknokratik” që do të mbikëqyrë tranzicionin e pushtetit në Rripin e Gazës si pjesë e planit 20-pikësh të presidentit amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund luftës gjenocidale të Izraelit në territor.
Shaath është një ish-zëvendësministër palestinez në Autoritetin Palestinez.