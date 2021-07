Kanada – Qeveria federale mbledh Samitin Kombëtar mbi Islamofobinë më 22 korrik

Ministrja kanadeze e Diversitetit, Përfshirjes dhe Rinisë, Bardish Chagger, tha në një deklaratë me shkrim mbi këtë temë se qeveria federale do të mbledhë dy takime të veçanta në shkallë kombëtare: Samitin Kombëtar mbi Antisemitizmin më 21 korrik dhe Samitin Kombëtar mbi Islamofobinë më 22 korrik.

“Këto samite do të mbledhin së bashku një grup të përbërë nga komunitete të ndryshme dhe udhëheqës politikë, akademikë, aktivistë dhe anëtarë me identitete të tërthorta brenda këtyre komuniteteve. Së bashku, pjesëmarrësit do të vazhdojnë të hartojnë një udhërrëfyes për të luftuar racizmin dhe diskriminimin”, deklaroi ajo.

“Diversiteti është një nga aspektet tona më të forta në Kanada. Por ne vazhdojmë të shohim se urrejtja e nxitur nga racizmi dhe diskriminimi po u shkakton dëme të papranueshme komuniteteve tona. Ne e dimë që ky problem serioz nuk mund të zgjidhet me një qasje vertikale nga lart-poshtë. Prandaj ne duhet të dëgjojmë në mënyrë aktive zërat e komuniteteve të prekura drejtpërdrejt nga racizmi”, theksoi ministrja Chagger. /trt