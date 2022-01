Kanceri i stomakut / Nëse keni 1 nga këto 7 shenja duhet t’i drejtoheni mjekut

Sipas ekspertëve, kanceri i stomakut nuk është shumë i zakonshëm.

Sipas hulumtimeve përkatëse, shanset që një grua të sëmuret janë 1 në 154. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk duhet të jeni të ndërgjegjshëm dhe vigjilent nëse vëreni ndonjë shenjë të pazakontë.

Në përgjithësi, kanceri i stomakut nuk ka simptoma të rënda dhe zakonisht është i avancuar kur zbulohet. Më poshtë do të gjeni disa shenja të dyshimta se ndoshta diçka nuk shkon me stomakun tuaj dhe duhet patjetër të konsultoheni me një specialist.

Gjak në jashtëqitje

Po, kjo simptomë mund të jetë shenjë e kancerit të stomakut, por mund të shoqërohet edhe me sëmundje të tjera të ndryshme. Megjithatë, nëse bëhet fjalë për kancer në stomak, gjaku në jashtëqitje ndodh në shumicën e rasteve në një fazë të avancuar.

Dhimbje të vazhdueshme në stomak

Sipas ekspertëve, kur pacientët ankohen për dhimbje në bark, ata i referohen rajonit epigastrik, pra deri në fund të brinjëve

Kjo dhimbje mund të jetë rezultat i një tumori në rritje në stomak, por mund të jetë edhe për shkaqe të tjera, si dispepsi, divertikuliti, madje edhe gurët në veshka. Megjithatë, në rast se dhimbja është e vazhdueshme, do të ishte mirë të shkoni te mjeku.

Anoreksi për ushqim

Në rast se nuk keni oreks për të ngrënë, duhet të shqetësoheni dhe të konsultoheni me mjekun tuaj. Sigurisht, një shkak i mundshëm për këtë është ulçera në stomak, por mund të jetë edhe një faktor në zhvillimin e kancerit të stomakut.

Urthi i fortë

Një tjetër tregues se mund të keni kancer në stomak, si dhe një simptomë e ulçerës peptike, që nënkupton praninë e acideve të shtuara të stomakut, të cilat nga ana tjetër rrisin rrezikun e kancerit të stomakut.

Urthi mund të manifestohet me dhimbje gjoksi, madje edhe të përziera. Nëse keni provuar ndonjë trajtim pa rezultat, atëherë do të ishte mirë të drejtoheni tek një specialist.

Ju humbni peshë në mënyrë të pajustifikueshme

Humbja e peshës është shenjë e kancerit të stomakut, pasi është pasojë e mungesës së oreksit për ushqim. Por, mund të jetë gjithashtu një simptomë e kancerit të stomakut.

Kur ndodh, megjithatë, kanceri është i avancuar.

E keni të vështirë të gëlltisni

Nëse keni kancer në stomak që shtrihet në ezofag, mund të përjetoni diçka të quajtur disfagi ose thjesht vështirësi në gëlltitje.

Kjo simptomë mund të shfaqet si një ndjenjë se ushqimi është ngecur në fyt ose mund të shfaqet si kollë ose mbytje gjatë ngrënies ose pirjes. Në disa raste mund të keni një thithje me një ndjesi të fortë djegieje, të ngjashme me atë të urthit.

Ju ngopeni menjëherë

Në rast se keni një ndjenjë se jeni të ngopur, pothuajse sapo filloni të hani kjo është një shenjë shumë shqetësuese.

Kjo për shkak se kjo ndjenjë vjen për faktin se tumori është përhapur dhe në stomak ka hapësirë ​​shumë të kufizuar për ushqim. Në çdo rast, do të ishte mirë të konsultoheni me mjekun ose një specialist, i cili do t’ju drejtojë me kompetencë