Kapaciteti i avancuar i raketave iraniane paraqet “problem” për SHBA-në

Kapaciteti i avancuar i raketave iraniane paraqet një “problem” për ushtrinë amerikane në Lindjen e Mesme mes sulmeve të Teheranit ndaj vendeve të Gjirit dhe trupave amerikane, transmeton Anadolu.
Kur raketat iraniane arrijnë objektivat e tyre, kjo do të thotë se mbrojtjet ajrore të SHBA-së dhe aleatëve ose nuk i kapën ato ose nuk i zbuluan në kohë, raportoi CBS News.
Një sulm iranian në bazën ajrore Muwaffaq Salti në Jordani, vrau dy ushtarë amerikanë dhe la një të zhdukur.
E njëjta bazë ishte goditur dy herë në 48 orët e mëparshme, me goditje të drejtpërdrejta që plagosën dhjetëra personel amerikan, sipas CBS News.
Raketat iraniane të drejtuara me saktësi depërtuan në mënyrë të përsëritur në mbrojtjen raketore jordaneze dhe amerikane, ndërsa raketat dhe dronët shtesë iranianë vazhduan të kapeshin në sulmet e mëvonshme, thuhet në lajm.