Kapen 91 kilogramë drogë në Podujevë

Policia e Kosovës ka mbajtur konferencë të jashtëzakonshme pas një operacioni të zhvilluar mbrëmë në Konushefc të Podujevës. Drejtori i Drejtorisë së Narkotikëve, Major Reshat Murseli, tha në konferencë se aksioni është koduar me emrin “Kamera”, teksa i njëjti aksion është zhvilluar pas hetimeve të ndërmarra disa muaj, i koordinuar me Prokurorinë e Prizrenit dhe me Prokurorinë e Prishtinës.

Aksioni ka nisur mbrëmë rreth orës 20:20 ku policia i ka dhënë urdhër të ndalohej veturës që dyshohej se transportonte substanca narkotike, por, sipas Major Reshatit, të dyshuarit nuk kanë përfillur urdhërat por kanë rritur intensitetin e lëvizjes së veturës.

Gjatë ikjes, vetura ka goditur një hetues policor, “i cili ka pësuar me lëndime të lehta trupore dhe i janë shkaktuar dëme materiale veturës”, u tha në konferencë, transmeton Gazeta Express.

Tutje, policia ka shkrepur me armë, teksa për shkrepjen e armës është njoftuar edhe IPK.

“Ndërsa vetura është ndaluar i dyshuari braktis veturën dhe arrin të arratiset në këmbë në drejtim të panjohur. Në veturë brenda saj policia ka gjetur 34 paketime me marihuanë me peshë mbi 91 kilogramë”, tha policia në konferencë.