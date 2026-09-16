Karbohidratet më të mira për humbjen e yndyrës, sipas dietologut

Nëse po përpiqeni të humbni yndyrë trupore, nuk është e nevojshme t’i eliminoni karbohidratet nga dieta.
Sipas dietologut Jared Meacham, më e rëndësishme është të zgjidhni burime sa më pak të përpunuara, të pasura me fibra dhe lëndë ushqyese, që ndihmojnë në ndjesinë e ngopjes.
Ndër zgjedhjet më të mira janë bishtajoret, si fasulet, thjerrëzat, qiqrat dhe bizelet. Kombinimi i fibrave dhe proteinave i bën ato veçanërisht ngopëse, shkruan Healthline.
Në listë përfshihen edhe patatet, veçanërisht të ziera ose të pjekura, tërshëra dhe drithërat integrale si orizi kaf, quinoa, elbi dhe bulguri.
Dietologu rekomandon gjithashtu manaferrat dhe pjeprin, për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit dhe fibrave, si dhe frutat e plota.
Mollët, portokallet dhe bananet ofrojnë fibra, vitamina dhe minerale dhe mund të jenë një zgjedhje e përshtatshme për një vakt ose mesvakt.
Në listë janë edhe patatet e ëmbla dhe kokoshkat e përgatitura me ajër, të cilat mund të ofrojnë volum të madh me më pak kalori.
Sipas Meacham, për humbjen e yndyrës nuk është e domosdoshme të hiqen karbohidratet. Më shumë rëndësi ka marrja totale e kalorive dhe krijimi i një deficiti kalorik.
Në të njëjtën kohë, këshillohet kufizimi i pijeve me sheqer, ëmbëlsirave, biskotave, patatinave dhe ushqimeve shumë të përpunuara, të cilat mund të kenë shumë kalori dhe të ofrojnë pak ngopje.
Një mënyrë më e mirë për të ndërtuar vaktet është kombinimi i karbohidrateve me proteina dhe ushqime të pasura me fibra.
Për shembull, tërshëra me kos grek dhe fruta, patate të pjekura me mish pule dhe perime ose oriz kaf me tofu dhe perime.
Kështu, karbohidratet mund të jenë pjesë e një ushqyerjeje të ekuilibruar edhe gjatë përpjekjeve për të humbur yndyrë.