Kardiologët thonë se këto veprime po ju shkatërrojnë zemrën

Një zemër e shëndetshme është themeli i funksionimit të përditshëm dhe një jete të gjatë, por shumë njerëz, shpesh pa e ditur, e rrezikojnë atë me zakonet e tyre.
Sëmundjet kardiovaskulare kanë qenë shkaku kryesor i vdekjes në botë për një shekull.
Marrje e tepërt e kripës
Kripa është një nga përbërësit më të fshehtë të dietës moderne. Ajo gjendet pothuajse kudo, nga supa dhe mishrat e konservuar deri te buka dhe shtesat e ndryshme. Siç theksojnë mjekët, shumica e të rriturve konsumojnë shumë më tepër kripë sesa i nevojitet trupit. Problemi kryesor është natriumi, i cili është i nevojshëm në sasi të vogla, por teprica çon në rritje të presionit të gjakut, një nga faktorët më të mëdhenj të rrezikut për atak në zemër dhe dështim të zemrës.
Zgjidhja është të ndiqni me vetëdije deklaratat dhe të kufizoni marrjen ditore të natriumit në një maksimum prej 2,300 miligramësh. Meqenëse pjesa më e madhe e kripës vjen nga ushqimet e përpunuara industrialisht dhe ushqimet në restorante, gatimi në shtëpi dhe mbështetja në produktet bazë bën një ndryshim të madh.
Shumë ulur, shumë pak lëvizje
Ekspertët pajtohen se njerëzit sot thjesht lëvizin shumë pak. Vetëm një pakicë e të rriturve përmbushin rekomandimet për aktivitet fizik, të cilat përfshijnë të paktën 150 minuta aktivitet aerobik të moderuar në javë dhe stërvitje forcuese dy herë në javë.
Mungesa e lëvizjes çon në shtim në peshë, dhe më pas në një sërë problemesh si tensioni i lartë i gjakut dhe diabeti, të cilat e ngarkojnë drejtpërdrejt zemrën. Siç thonë kardiologët, të qëndruarit ulur është bërë cigarja e re e epokës moderne.
Zgjidhja nuk është domosdoshmërisht palestra. Mjafton të zgjohesh gjatë ditës së punës, të bësh një shëtitje gjatë pushimit, të shkosh në dyqan ose të bësh një shëtitje me miqtë ose një kafshë shtëpiake. Çdo hap ka rëndësi.
Telefoni në dorë para gjumit
Shfletimi i telefonit para se të flini është një mënyrë për shumë njerëz për t’u çlodhur, por hulumtimet tregojnë se ky zakon e prish seriozisht gjumin. Drita blu zvogëlon sekretimin e hormoneve të gjumit, ndërsa stimulimi mendor rrit nivelin e hormoneve të stresit. Përveç kësaj, koha para ekranit shpesh i harxhon orët e çmuara të pushimit.
Mungesa e gjumit është e lidhur drejtpërdrejt me sëmundjet e zemrës. Gjatë gjumit, tensioni i gjakut ulet natyrshëm, dhe kur nuk ka gjumë të mjaftueshëm, tensioni qëndron i lartë më gjatë seç duhet.
Zgjidhja është e thjeshtë, por jo e lehtë. Telefoni duhet të hiqet nga dhoma e gjumit dhe para se të flini, duhet të lexoni një libër ose të ndiqni rituale më të qeta. Aktiviteti i rregullt fizik gjatë ditës dhe një dhomë e errët, e qetë dhe e freskët ndihmojnë gjithashtu në një gjumë cilësor.
Mbajtja e ushqimit të dëmshëm në shtëpi
Një nga gabimet e zakonshme është blerja e ushqimeve të lehta dhe ëmbëlsirave industriale me justifikimin se një sasi e vogël nuk mund të dëmtojë. Problemi është se ushqimi i tillë bëhet lehtësisht zakon.
Ushqimet e përpunuara kontribuojnë në rritjen e kolesterolit, presionit të gjakut dhe peshës trupore. Përveç kësaj, ato shpesh shkaktojnë luhatje të papritura të sheqerit në gjak, kështu që lodhja dhe një nevojë e re për të ngrënë ushqime të lehta shfaqen shpejt.
Zgjidhja më e mirë është të mos e sillni fare ushqimin e tillë në shtëpi. Kur energjia bie, një shëtitje e shkurtër ose një gotë me ujë shpesh mund të jetë e mjaftueshme.
Mungesa e kontakteve sociale
Vetmia shoqërohet më shpesh me shëndetin mendor, por ndikon seriozisht edhe në zemër. Mungesa e lidhjeve shoqërore shoqërohet me një rrezik më të lartë për sëmundje të zemrës, atak në zemër dhe goditje në tru.
Stresi, ankthi dhe ndjenjat e izolimit janë ndër të ashtuquajturit faktorë rreziku të heshtur. Zgjidhja qëndron në forcimin e marrëdhënieve me njerëzit, mbledhjet e rregullta, bisedat me familjen dhe miqtë, ose përfshirjen në komunitet përmes punës vullnetare.
Injoranca e parametrave bazë të shëndetit
Shumë njerëz, veçanërisht të rinjtë, rrallë vizitojnë një mjek ose nuk kanë fare një mjek të zgjedhur. Kjo humbet mundësinë për të zbuluar në kohë probleme të tilla si presioni i lartë i gjakut, yndyra në gjak ose sheqeri.
Këto çrregullime ndodhin gjithnjë e më shpesh tek popullata më e re, dhe pa kontroll ato mund të mbeten pa u vënë re për një kohë të gjatë.
Ekzaminimet e rregullta dhe monitorimi i vlerave bazë përfaqësojnë një hap të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të zemrës.
Injorimi i simptomave të hershme
Dhimbja në gjoks, shqetësimi ose dhimbja që rrezatohet në nofull, qafë ose krah shpesh i atribuohet urthit ose lodhjes. Megjithatë, këto janë shenjat më të zakonshme të një ataku në zemër.
Mjekët paralajmërojnë se shumë, veçanërisht gratë, presin shumë gjatë për të kërkuar ndihmë, duke shpresuar se simptomat do të zhduken vetë. Çdo vonesë rrit rrezikun e dëmtimit të përhershëm të zemrës.
Nëse simptomat vazhdojnë për më shumë se pesëmbëdhjetë minuta, është e nevojshme të kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Një reagim i shpejtë shpëton jetë dhe mbron muskulin e zemrës nga dëmtime të pakthyeshme.