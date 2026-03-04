Kashmiri nën kufizime për ditën e tretë mes protestave për vrasjen e Khameneit në Iran

Kufizime të rrepta vazhduan në pjesë të Xhamu dhe Kashmirit të administruar nga India për të tretën ditë radhazi sot, pas protestave masive për vrasjen e liderit suprem iranian, Ajatollah Ali Khamenei, transmeton Anadolu.
Autoritetet mbyllën institucionet arsimore deri të shtunën dhe kufizuan internetin celular për të tretën ditë si “masë paraprake”. Policia kërkon përmbajtje dhe paralajmëroi për veprime të rrepta kundër atyre që janë përfshirë në dhunë ose aktivitete të paligjshme.
U vendos një prani e madhe e personelit policor dhe paraushtarak, së bashku me barrikada dhe tela, veçanërisht në zonat me shumicë shiite dhe në pikat e nxehta të protestave.
Ghanta Ghar ikonik në Lal Chowk në kryeqytetin Srinagar, mbeti i mbyllur pasi pa protesta të mëdha të dielën. Transporti publik dhe bizneset mbetën të mbyllura për të tretën ditë në rajon.
Kufizimet në rajon vijnë pas protestave masive ndërsa SHBA-ja dhe Izraeli vazhdojnë sulmet ajrore ndaj Iranit të nisura më 28 shkurt, duke vrarë liderin e tij suprem, Ajatollah Ali Khamenei dhe 786 të tjerë, përfshirë dhjetëra nxënëse të një shkolle.
Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë vendet e lidhura me SHBA-në në vendet e Gjirit, duke shkaktuar viktima të shumta. Gjashtë anëtarë të shërbimit amerikan janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur.
Qeveria indiane ka shprehur “shqetësim” për tensionet në Lindjen e Mesme, duke përsëritur thirrjen e saj për dialog dhe një përfundim të hershëm të konfliktit.