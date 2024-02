Katari: Armëpushimi mes Izraelit dhe Palestinës nuk duhet të kushtëzohet me marrëveshjen e pengjeve

Kryeministri i Katarit theksoi nevojën urgjente për t’i dhënë fund konfliktit Izrael-Hamas dhe për të parandaluar përshkallëzimin, ndërsa foli në Konferencën e Sigurisë në Mynih të shtunën.

“Tani jemi të fokusuar në prioritetin se si t’i japim fund kësaj lufte dhe si të shmangim përshkallëzimin e mëtejshëm,” tha kryeministri Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.

Al-Thani, i cili është gjithashtu ministër i jashtëm, tha se disa vende besojnë se “për të arritur një armëpushim, është e kushtëzuar të arrihet marrëveshja e pengjeve. Ajo nuk duhet të kushtëzohet.”

“Ajo që duhet të kushtëzohet është katastrofa humanitare atje; ne ndjejmë për të gjithë njerëzit. Krimet dënohen, kushdo qoftë autori,” shtoi ai.

Bisedimet e fundit në Kajro midis Katarit, Egjiptit, Izraelit dhe SHBA-së ende nuk kanë rezultuar në një marrëveshje.

Presidenti i SHBA Joe Biden tha të premten se ai ka pasur “biseda të gjera” me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ai ka përcjellë qëndrimin e tij se duhet të ketë një armëpushim të përkohshëm për të siguruar lirimin e pengjeve që ende mbahen në Gaza.

Qatar’s PM Mohammed bin Abdulrahman Al Thani at Munich Security Conference says pattern of negotiations for framework ceasefire deal for conflict between Israel and Hamas in Gaza was “not very promising” in recent days pic.twitter.com/KzNwW3ZEB6

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 17, 2024