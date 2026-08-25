Katari i cilëson sanksionet e reja të SHBA-së ndaj Iranit “të njëanshme”

Katari tha të martën se sanksionet e reja amerikane ndaj Iranit janë “të njëanshme”, duke theksuar se Doha vazhdon përpjekjet e saj ndërmjetësuese për të zgjidhur konfliktin midis Teheranit dhe Washingtonit përmes negociatave, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Majed al-Ansari, tha në një konferencë javore se Katari mbetet mbështetës i përpjekjeve të ndërmjetësimit për të zgjidhur konfliktin dhe për të rikthyer SHBA-në dhe Iranin në tryezën e bisedimeve.
Ai tha se kontaktet e Katarit me palët kanë vazhduar javët e fundit, por nuk ka pasur zhvillime të reja në procesin e ndërmjetësimit.
Ansari theksoi se të gjitha vendet e Gjirit mbështesin arritjen e një zgjidhjeje paqësore të konfliktit SHBA-Iran, duke thënë se ekziston një koordinim i plotë midis shteteve të Gjirit për t’u marrë me skenarë të ndryshëm që dalin nga çdo përshkallëzim.
Ai paralajmëroi se përshkallëzimi i mëtejshëm do të kishte pasoja më të gjera si për rajonin ashtu edhe për botën.
Në Ngushticën e Hormuzit, Ansari tha se rivendosja e lundrimit normal përmes rrugës ujore strategjike mbetet një nga prioritetet e Katarit.
Ai tha se situata në ngushticë duhet të kthehet në atë që ishte para konfliktit, duke theksuar nevojën për të garantuar lirinë e lundrimit.
Ansari akuzoi Iranin për mbylljen e Hormuzit në shkelje të lirisë së lundrimit sipas ligjit ndërkombëtar.
Ai gjithashtu hodhi poshtë përpjekjet e Iranit për të përfshirë vendet në rajon sa herë që Teherani vihet nën sulm nga një palë e tretë.
Ansari theksoi se Katari nuk e mbështet njërën palë kundër tjetrës, duke thënë se prioritet është arritja e një marrëveshjeje mes palëve.
SHBA-ja nisi të hënën atë që e quajti “Operation Economic Outcast”, një fushatë sanksionesh gjithëpërfshirëse që synon izolimin e Iranit nga sistemi financiar global.
Në Gaza, Ansari bëri thirrje për presion ndaj Izraelit për të përshpejtuar zbatimin e marrëveshjes së armëpushimit sipas planit të presidentit amerikan Donald Trump.
“Nëse Izraeli dëshiron të bëhet pjesë e rajonit, ai duhet të përmbushë detyrimet e tij”, shtoi ai.