Katari: Ndërmjetësit shtynë çështjet më të vështira për shkak të mungesës së gatishmërisë së palëve

Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tha se ndërmjetësit kanë shtyrë diskutimin e çështjeve më të ndërlikuara në negociatat për Gazën, pasi palët e përfshira nuk janë ende gati për t’u marrë me to.
Në një intervistë për The New York Times, ai theksoi se përpjekja për të trajtuar të gjitha çështjet që në fillim do ta kishte penguar përparimin e arritur deri tani.
Sipas tij, qasje e shkallëzuar ka ndihmuar në arritjen e rezultateve konkrete, si armëpushimi dhe lirimi i pengjeve.
Ai tha se një nga çështjet kryesore që mbetet e hapur është e ardhmja e armëve të Hamasit, duke shtuar: “Ka një dallim thelbësor midis dorëzimit të armëve te Autoriteti Palestinez apo te një palë tjetër.”
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani theksoi se hapi i radhës duhet të jetë diskutimi për krijimin e një force ndërkombëtare stabiliteti, duke shtuar se Hamas është e hapur për të biseduar mënyra që të mos përbëjë kërcënim për Izraelin. /mesazhi