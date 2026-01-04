Katari ofron ndihmë për zgjidhje paqësore në Venezuelë pas sulmeve amerikane

Katari ka ofruar të ndihmojë në gjetjen e një zgjidhjeje të menjëhershme dhe paqësore për situatën në Venezuelë, pas sulmeve të fundit amerikane.
Në një deklaratë zyrtare, Doha tha se është e gatshme të kontribuojë në përpjekjet ndërkombëtare për uljen e tensioneve dhe nxitjen e dialogut lidhur me zhvillimet në Venezuelë. Autoritetet katarase theksuan rëndësinë e zgjidhjeve diplomatike dhe shmangien e përshkallëzimit të mëtejshëm të krizës.
Deklarata vjen në një kohë kur situata në Venezuelë mbetet e tensionuar dhe ka ngjallur shqetësim të gjerë në arenën ndërkombëtare. /mesazhi