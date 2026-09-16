Katër ish-krerët e UÇK-së dënohen me 81 vjet burgim nga Specialja

Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë kanë shpallur aktgjykimin ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Hashim Thaçi dhe Jakup Krasniqi janë dënuar me nga 25 vjet burgim, Kadri Veseli me 18 vjet, ndërsa Rexhep Selimi me 13 vjet burgim. Në total, dënimet ndaj tyre arrijnë në 81 vjet burgim.
Thaçi, Krasniqi, Veseli dhe Selimi ishin shpallur të pafajshëm gjatë gjithë procesit gjyqësor dhe i kishin kundërshtuar akuzat e ngritura ndaj tyre.
Procesi ndaj tyre kishte nisur në prill të vitit 2023, ndërsa katër ish-krerët e UÇK-së ndodheshin në paraburgim në Hagë që nga nëntori i vitit 2020.
Gjatë leximit të aktgjykimit, Trupi Gjykues bëri të ditura konstatimet lidhur me përgjegjësinë penale të secilit prej të akuzuarve dhe dënimet përkatëse.
Aktgjykimi i shpallur sot është i shkallës së parë.