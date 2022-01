Katër pijet që duhet t’i pini çdo ditë për zemrën

Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktare të shumë vdekjeve në botë. Ato përfshijnë edhe çrregullimet e zemrës, aritminë dhe sëmundjen e arterieve koronare.

Shëndeti i zemrës përmirësohet ose përkeqësohet në varësi të ushqimeve, pijeve dhe aktivitetit fizik.

Pijet më të shëndetshme për zemrën

Gjithçka që hamë dhe pijmë ka një ndikim të fortë në çdo organ të trupit.

Deri më tani keni mësuar për ushqimet që i bëjnë mirë apo keq zemrës.

Më poshtë do të lexoni për pijet më të rëndësishme për shëndetin e këtij organi.

Uji

Uji është pija ideale me 0 kalori dhe 100 përqind hidratim.

Ju duhet të pini 6-8 gota ujë në ditë.

Atë mund ta pasuroni me pak lëng limoni ose kastravec dhe kësisoj jo vetëm do të hidratoheni por edhe do të merrni vitamina.

Qumështi

Qumështi me pak yndyrë apo ai i sojës është një mënyrë shumë e mirë për të marrë kalçium.

Ekspertët sugjerojnë që të pini një gotë me qumësht në ditë.

Qumështi ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit në gjak.

Çaji

Ekspertët thonë se çajrat, kryesisht ato bimorë, ulin rrezikun e iktusit, sëmundjeve të zemrës dhe disa llojeve të kancerit.

Nëse njeriu konsumon 3 filxhanë çaj në ditë rreziku i atakut në zemër ulet me 11 përqind.

Zgjidhni gjithmonë çajra bimorë dhe jo produkte industriale.

Kafeja

Kafeja është shumë e shëndetshme për zemrën, por këto vlera largohen nëse e pasuroni atë me shumë kremëra e ëmbëlsues artificialë.

Këto të fundit shtojnë shumë kalori në organizëm dhe rrisin kolesterolin