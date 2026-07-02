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Katër të plagosur nga të shtënat në Podujevë, QKUK: Gjendja e tyre është e rëndë, por stabile

Katër persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e të shtënave me armë zjarri që ndodhën në Podujevë.

Për gjendjen e tyre ka folur për tëvë1.info drejtori i Klinikës Emergjente në QKUK, Naser Syla, i cili bëri të ditur se të gjithë të plagosurit janë të moshës së mesme dhe po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor.

Sipas Sylës, gjendja e tyre shëndetësore është e rëndë, por stabile, ndërsa ekipet mjekësore janë duke kryer të gjitha ekzaminimet e nevojshme.

“Katër të plagosur janë pranuar në Klinikën Emergjente. Janë të moshës së mesme dhe po kryhen të gjitha ekzaminimet e nevojshme. Për të katërtit gjendja është e rëndë, por stabile, megjithëse kanë plagë nga armë zjarri”, deklaroi Syla.

Ndërkohë, policia vazhdon hetimet për zbardhjen e rrethanave të rastit.

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