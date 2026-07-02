Tre persona të plagosur në Podujevë, po hetohen rrethanat

Policia e Kosovës ka dhënë detajet e para zyrtare lidhur me të shtënat me armë zjarri që ndodhën sot rreth orës 13:30 në qendër të Podujevës.
Zëdhënësi i Policisë Rajonale, Enis Pllana, ka bërë të ditur për IndeksOnline se menjëherë pas pranimit të informatës, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes.
“Rreth orës 13:30, është pranuar informata për të shtëna me armë zjarri në Podujevë. Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe, nga informacionet e para, dyshohet se tre persona janë plagosur dhe të njëjtit janë dërguar në QKUK për trajtimin e nevojshëm mjekësor”, ka deklaruar Pllana.
Ai shtoi se njësitet policore janë ende në terren dhe po ndërmarrin veprime operativo-hetimore për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
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