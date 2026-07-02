Emiri i Katarit dhe presidenti sirian diskutojnë mbi negociatat SHBA-Iran

Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dhe presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa, diskutuan zhvillimet rajonale, përfshirë negociatat në vazhdim SHBA-Iran, gjatë një telefonate të mërkurën, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Katarit, QNA, transmeton Anadolu.
Raportimi thekson se të dy udhëheqësit shqyrtuan gjithashtu marrëdhëniet dypalëshe dhe diskutuan mënyrat për të forcuar bashkëpunimin midis vendeve të tyre.
Ata shkëmbyen mendime mbi zhvillimet rajonale, veçanërisht përparimin në negociatat ndërmjet SHBA-së dhe Iranit në kuadër të një memorandumi mirëkuptimi të arritur nga të dyja palët, si dhe përpjekjet për avancimin e zgjidhjeve diplomatike që synojnë rritjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal.
Emiri i Katarit theksoi rëndësinë e vazhdimit të koordinimit dhe konsultimit midis vendeve të rajonit, duke mbështetur përpjekjet rajonale dhe ndërkombëtare për të promovuar de-përshkallëzimin dhe ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal.
Më herët të mërkurën, Sheikh Tamim u tha të dërguarve amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner gjatë një takimi në Doha, se Katari në partneritet me Pakistanin, do të vazhdojë të mbështesë negociatat sipas memorandumit të mirëkuptimit SHBA-Iran në ndjekje të një zgjidhjeje “gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme” që forcon sigurinë rajonale.
Irani dhe SHBA-ja arritën memorandumin e mirëkuptimit më 18 qershor, duke parashikuar një armëpushim, heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit.
Negociatat teknike midis Washingtonit dhe Teheranit filluan në Zvicër më 21 qershor nën ndërmjetësimin e përbashkët Kataro-Pakistanez si pjesë e zbatimit të marrëveshjes.