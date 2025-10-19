Katz kërcënon Hamasin pas përleshjeve të raportuara në Rafah

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha se “Hamasi do ta mësojë sot me metoda të vështira” se ushtria izraelite është “e vendosur të mbrojë ushtarët e saj”, sipas citimeve në mediat izraelite.
Katz deklaroi se i ka urdhëruar forcat që të “veprojnë me forcë” kundër objektivave të Hamasit në Gaza dhe paralajmëroi: “Hamasi do të paguajë çmim të rëndë për çdo të shtëna dhe shkelje të armëpushimit, dhe nëse mesazhi nuk kuptohet, intensiteti i përgjigjeve do të rritet.”
Deklarata vjen pasi Izraeli njoftoi një seri goditjesh në jug dhe qendër të Gazës, duke akuzuar Hamasin për shkelje të armëpushimit — zhvillime që kërcënojnë ta përkeqësojnë marrëveshjen e brishtë të armëpushimit. /mesazhi