Kek i butë me lëng Portokalli

Kjo ëmbëlsirë gatuhet lehtë dhe shpejtë në kushtet e shtëpisë.

Ajo mund të përvetësohet lehtë nga amvisat për të sjellë një recetë të re në tryezën e familjes.

Përbërësit

120 ml lëng të freskët portokalli,

Lëkura e një ose dy portokalleve,

4 vezë,

300 gramë sheqer

120 ml vaj vegjetal,

250 gramë miell,

4 lugë çaji me pluhur pjekës

Gjysëm luge çaji me kripë,

1 lugë çaji vanilje pluhur.

Përgatitja

Ndizeni furrën në 180 gradë.

Merrni një tepsi të pastër dhe lyejeni lehtë me yndyrë.

Lajini portokallet dhe më pas kalojini në rende.

Pasi keni përfituar masën e nevojshme të lëkurave, ndajini portokallet në gjysma dhe shtrydhini.

Në një mikser hidhni vezët dhe sheqerin dhe përziejini deri sa të formohet një masë e trashë.

Më pas shtoni vajin në mënyrë graduale.

Vazhdoni me përzierjen dhe shtoni miellin, pluhurin pjekës dhe kripën.

Më pas shtoni lëngun e portokallit dhe vazhdoni me përzierjen.

Në fund shtoni lëkurat e portokallit dhe vaniljen pluhur.

Brumin e kekut hidheni në tepsi dhe futeni në furrë.

Kekun piqeni për rreth dyzet minuta.

Hiqeni nga furra dhe lëreni të ftohet për 7-10 minuta.

Sipër kekut mund të hidhni sheqer pluhur.

Këtë ëmbëlsirë mund ta servirni jo vetëm në mëngjes por edhe në drekë apo në darkë.