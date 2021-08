Kek me Milka dhe fruta pylli

Përbërësit: 4 vezë, 1 gotë sheqer, 1 gotë kos, 1/2 gotë me vaj, 3 gota miell, 1/2 lugë çaji me sodē dhe vanilje.

Përgatitja: Rrahim vezët me sheqerin dhe vaniljen, shtojmë kosin edhe vajin. Miellin e përziejmë me sodën dhe e shtojmë te lëngjet. E përziejmë mirë edhe e vendosim në tavë të lyer me gjalpë edhe miell. Shtojmë 2-3 lugë Philadelphia edhe i përziejmë me shkop. E pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për 40 minuta. E kthejmë në pjatë edhe presim të ftohet, shtojmë sipër prapë Philadelphia me Milka edhe fruta pylli.

Kjo recetë u përgatit nga Papare_thebeautyofsmallthings