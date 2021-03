Kek me potokall ,karrota dhe rrush te thatë.

Përbërsit

150 gr karrota të qëruara

150 ml lëng portokalli, edhe lëkurën (ose 2 portokalle që kanë lëng)

100 gr rrush të thatë

3 vezë mesatare në temperatura ambienti

180 gr sheqer

80 gr gjalp të shkrirë

70 ml vaj ulliri

340 gr miell

1/2 bustinë fryrës për ëmbëlsira

1 bustinë vanilje

▪ Përgatitja:

– Përgatisim karrotën, pasi e kemi larë dhe qëruar e grijmë në rende me vrima të trasha dhe e hedhim në nutribullet së bashku me lëngun e shtrydhur të portokallit.

Nga përzierja do përftohet një masë kremoze.

Pastaj përziejmë vezët me sheqerin me mikser dore derisa trefishohet volumi i vezëve dhe kur ngjyra e tyre të zbardhet, shtojmë gjalpin, vajin e ullirit dhe pasi i përziejmë shtojmë masën e karrotës dhe lëngut të portokallit, rrushin e thatë të cilin e kemi vendosur në ujë të nxehtë për 10 min në fund miellin me fryrësin dhe vaniljen.

Pjekini në 180 gradë në furrë të parangrohur për 45 minuta.