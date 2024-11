Kelmendi: Mungesa e buxhetit pamundëson efikasitetin e sistemit gjyqësor

Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Besim Kelmendi ka marrë pjesë në Konferencën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës “Ditët e Gjyqësorit”.

Kelmendi ka thënë se mungesa e buxhetit për sistemin prokuroria pamundëson efikasitetit e sistemit gjyqësor.

“Gjatë fjalës së tij, U.D. Kryeprokurori Kelmendi ka përmendur sfidat e sistemit prokurorial, në veçanti ato që kanë të bëjnë me ndarjen e buxhetit nga pushteti ekzekutiv dhe legjislativ për të pasur një sistemin prokurorial funksional dhe efikas, me ç’rast ka theksuar se si pasojë e mos aprovimit të kërkesave buxhetore për të shtuar numrin e prokurorëve dhe stafit mbështetës do të vije deri të pamundësia e mbajtjes së seancave gjyqësore brenda afateve ligjore, për shkak të numrit disproporcional të prokurorëve dhe gjyqtarëve”, thuhet në komunikatë.

Tutje, Kelmendi foli edhe lidhur me avancimin e sistemit të drejtësisë përmes bashkëpunimit institucional, duke theksuar rëndësinë e koordinimit në mes të sistemit gjyqësor dhe sistemit prokurorial, për të garantuar një drejtësi efikase dhe të besueshme në Republikën e Kosovës.

Madje, ai ka falënderuar sistemin gjyqësor dhe partnerët ndërkombëtarë për mbështetjen e tyre gjatë reformës në drejtësi dhe ruajtjen e pavarësisë së sistemit të drejtësisë.

Ndryshe, konferenca e Këshillit Gjyqësor të Kosovës “Ditët e Gjyqësorit”, është organizuar me mbështetjen e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Misioni në Kosovë, ku në ditën e dytë të kësaj gjykate kanë marrë pjesë gjyqtarë të lëmisë penale të gjykatave në Republikën e Kosovës