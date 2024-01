Keni dhimbje fyti? Ja ushqimet që nuk duhet t’i hani, shmangia e tyre redukton përkeqësimin e gjendjes

Një nga “efektet anësore” të dimrit është dhimbja e fytit. Përveç qëndrimit të hidratuar është e rëndësishme të zgjidhni ushqimet e duhura dhe të shmangni ato që do të përkeqësojnë gjendjen.

Cilat ushqime duhet të shmangim me dhimbje të fytit?

Snacks krokante

Ushqime të tilla si Crisps, Crackers dhe të ngjashme mund të jenë veçanërisht të dhimbshme për të gëlltitur dhe të shkaktojnë më shumë dhimbje dhe acarim. Skajet e dhëmbëzuara të këtyre ushqimeve mund të bëjnë më shumë tendosje në fytin tuaj. Ushqimet më të buta priren të jenë më të mira kur keni dhimbje të fytit.

Agrumet

Ata janë të mbushur me vitaminë C, gjë që mund t’ju ndihmojë të shëroheni. Megjithatë, nëse aciditeti i frutave të freskëta si portokallet, limonët dhe limonët ju shtojnë gudulisjen në fyt kur i hani, atëherë është mirë t’i shmangni ato derisa dhimbja e fytit të qetësohet.

Lëngjet dhe smoothiet e bëra me agrume gjithashtu mund të jenë irrituese, kështu që nëse ju shqetësojnë, është më mirë të ndaleni. Për të qetësuar një dhimbje të fytit me fruta agrumesh, provoni të pini një pjesë të lëngut të tyre në çajin tuaj të ngrohtë me ujë dhe mjaltë.

Ushqimet acide dhe pikante

Ashtu si frutat e agrumeve, ushqimet acidike si salca e domates mund të jenë irrituese për fytin tuaj. Nëse është, atëherë shmangni përkohësisht derisa dhimbja juaj të zbehet. Ushqimet pikante, nga ana tjetër, mund të jenë irrituese në fyt kur të përflaket.

Perime të forta të papërpunuara

Karrota dhe shkopinjtë selino janë padyshim opsione ushqyese, por ngurtësia e tyre mund të jetë e bezdisshme kur keni dhimbje të fytit. Nëse ngurtësia e tyre ju shqetëson, atëherë zgjidhni perime të gatuara ose edhe perime të pastruara.

Petulla

Edhe pse mund të jenë ndër ushqimet që kërkojmë veçanërisht kur jemi të sëmurë, ato mund t’ju irritojnë edhe më shumë fytin. Shmangni ato derisa simptomat tuaja të zbriten dhe mos harroni të zgjidhni ushqime të skuqura në sasi të vogla pasi ato nuk janë zgjidhja më e shëndetshme.