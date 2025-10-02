Kërcënime me bomba në mbi 800 shkolla në Serbi

Serbia ka marrë njoftime për kërcënime me bomba në më shumë se 800 shkolla, njoftuan zyrtarët të enjten, ndërsa institucionet arsimore janë evakuuar si masë paraprake sigurie.
“Sipas raportimeve të deritanishme, që nga ora 09:30 e mëngjesit të sotëm, është raportuar se bomba janë vendosur në gjithsej 807 shkolla fillore dhe të mesme”, deklaroi Ministria e Brendshme përmes një njoftimi zyrtar.
Ministria bëri të ditur se në terren janë vendosur njësi policore nga departamentet përkatëse rajonale, përfshirë njësitë kriminale dhe teknike nga kryeqyteti Beograd, raporton Anadolu.
Sipas mediave lokale, nxënësit dhe punonjësit janë dërguar në shtëpi, ndërsa procesi mësimor është ndërprerë përkohësisht.
Po ashtu, Ministria njoftoi se oficerët nga Shërbimi i Krimit me Teknologji të Lartë do të bashkëpunojnë me partnerë ndërkombëtarë për të gjurmuar autorin e kërcënimeve.