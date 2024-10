Kërkohet 54 vjeçari nga Istogu, për veprën penale “Dhunim”

Policia e Kosovës ka lëshuar kërkesë për bashkëpunim me qëllim lokalizimin dhe rrjedhimisht arrestimin e personit në kërkim, Mazllum Brahimaj i moshës 54 vjeçare.

Përmes një njoftimi për media bëhet e ditur se i pandehuri është i kërkuar për veprën penale “Dhunim”.

“Policia e Kosovës – Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë, bazuar në ligj për publikimin e fotos me shënime tjera të personit të kërkuar më autorizimin e Prokurorisë themelore nё Pejё, me qëllim lokalizimin dhe rrjedhimisht arrestimin e tij, lëshon: Kërkesë për bashkëpunim me qytetarët.

Personi i kërkuar është: Mazllum (Sadri) Brahimaj i lindur me 01.04.1970 nё Kashicё-Istog. I pandehuri është i kërkuar për veprën penale: ‘Dhunim’ “, thuhet në njoftim.

Ndërkaq, Policia e Kosovës kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që kushdo që ka informacion për vendndodhjen e personit të dyshuar në foton e bashkangjitur, të lajmërojë Policinë e Kosovës apo të lajmërohet në stacionin më të afërt policor.