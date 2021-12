Këshilla për mërgimtarët që nisen për vendlindje

Nga Dr. Rijad Imeri

Pasi që shumë mërgimtarë marrin rrugën për në vendlindje dhe rruga e tyre është me peripeci të ndryshme, këtu keni këshilla në rast të pëlcitjes së ndonjërës nga gomat e automjetit tuaj përderisa vozisni mbi 100km në orë!

Këshilla e parë:

Nëse pëlcet ndonjë gomë e automjetit tuaj, mundohuni ta ruani qetësin aq sa të mundeni dhe kapeni timonin fort me dy duart tuaja

Këshilla e dytë:

Dhe kjo është më e rëndësishmja, mbajeni këmbën tuaj larg pedalës së frenimit dhe mos e shtypni atë në asnjë mënyrë!

Këshilla e tretë:

Qëndroni në korsin tuaj dhe mos u mundoni ta ndryshoni atë apo ta lëshoni rrugën.

Këshilla e katërt:

Nëse automjeti juaj ndrrimin e shpejtësive e ka manual mundohuni t’i ndrroni nga më e larta në të ultën në mënyrë graduale dhe mos e veproni këtë gjë vetëmse pasi të jeni të sigurt se e keni nën kontroll automjetin tuaj.

Kurse nëse është ndërruesi i shpejtësive automatik, mos u brengosni se ndrrimi i tyre do të bëhet në mënyrë automatike.

Këshilla e pestë:

Mos u shqetësoni për frenat, sepse zvarritja e gomës mbi asfalt si rezultat i pëlcitjes së saj, do ta kryej këtë aktivitet të frenimit dhe zvoglimin e shpejtësisë.

Këshilla e gjashtë:

Kur të bie shpejtësia nën 50 km në orë atëherë filloni t’i përdorni frenat lehtas derisa të ndalet automjeti juaj.

