Këshilli i Sigurimit i OKB-së zgjat mandatin paqeruajtës në Lartisë e Golanit për 6 muaj

Këshilli i Samitit i OKB-së ka zgjatur mandatin e Forcës Vëzhguese të Çlirimit të OKB-së (UNDOF) në Lartësitë e Golanit të pushtuara nga Izraeli për gjashtë muaj të tjerë, transmeton Anadolu.
Rezoluta, e paraqitur nga SHBA-ja dhe Rusia, zgjat mandatin e UNDOF-it deri më 30 qershor të vitit 2026.
Rezoluta mori mbështetje unanime, me të gjithë 15 anëtarët e këshillit që votuan pro.
Duke folur pas votimit, zëdhënësja e Departamentit të Shtetit të SHBA-së, Tammy Bruce, përshëndeti miratimin e rezolutës dhe theksoi “rolin e rëndësishëm” të UNDOF-it për “mbrojtjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit përgjatë kufirit Izrael-Siri”.
Këshilltarja e lartë e Rusisë në OKB, Dina Gilmutdinova, gjithashtu përshëndeti zgjatjen e mandatit, por i bëri thirrje Izraelit të ndjekë hapat e Sirisë dhe “të ushtrojë përmbajtje, duke shmangur çdo hap të njëanshëm, të paligjshëm dhe provokues”.
“Ne gjithashtu i bëjmë thirrje që të mbajë kontakte të rregullta me UNDOF-in për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që lind”, tha Gilmutdinova, duke shprehur mirënjohje për misionin UNDOF dhe personelin e tij.
– Marrëveshja e shkëputje
E nënshkruar më 31 maj të vitit 1974, marrëveshja përcakton tërheqjen e Izraelit nga të gjitha zonat e Malit Hermon që i ka pushtuar gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 1973, si dhe një sipërfaqe prej rreth 25 kilometrash katror që përfshinte qytetin Quneitra dhe vende të tjera.
Marrëveshja përcakton kufirin aktual midis Izraelit dhe Sirisë, së bashku me marrëveshjet ushtarake shoqëruese, duke krijuar dy vija ndarëse, atë izraelite (të kaltër) dhe siriane (të kuqe), me një zonë tampon midis tyre.
UNDOF monitoron marrëveshjen pasi është ngarkuar me ruajtjen e armëpushimit midis Izraelit dhe Sirisë pas luftës së vitit 1973.
Që nga viti 1974, UNDOF ka patrulluar zonën tampon midis zonave të kontrolluara nga Izraeli dhe Siria.
Izraeli pushtoi pjesën më të madhe të Lartësive të Golanit gjatë luftës së Lindjes së Mesme të vitit 1967 dhe më vonë aneksoi territorin me një veprim që nuk u njoh kurrë nga komuniteti ndërkombëtar.