Këshilli Presidencial i Libisë shpreh pikëllim për shefin e ushtrisë dhe 4 ndihmësit e tij pas rrëzimit të avionit

Kreu i Këshillit Presidencial të Libisë, Mohamed Menfi, ka shprehur pikëllim për vdekjen e shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë, Mohammed al-Haddad dhe katër zyrtarëve të lartë ushtarakë, të cilët humbën jetën në një aksident ajror pranë kryeqytetit turk Ankara, transmeton Anadolu.
Në platformën sociale të kompanisë amerikane X, Menfi i quajti vdekjet “një humbje të rëndë për institucionin ushtarak libian dhe për mbarë kombin”.
“Libia ka humbur udhëheqës ushtarakë kombëtarë që ia kushtuan jetën shërbimit ndaj vendit, që mbajtën përgjegjësitë e tyre me integritetin më të lartë në rrethana delikate dhe që e kryen detyrën me një frymë të lartë disipline, përkushtimi dhe besnikërie, duke vënë interesin, sigurinë dhe stabilitetin e kombit mbi çdo konsideratë tjetër”, tha Menfi.
Ai shprehu ngushëllimet dhe solidaritetin më të thellë për familjet e viktimave dhe për pjesëtarët e forcave të armatosura.
Më herët, ministri i Punëve të Brendshme i Turqisë, Ali Yerlikaya, njoftoi se mbetjet e avionit Falcon 50 me destinacion Tripolin, që transportonte al-Haddadin, u gjetën në jug të qarkut Haymana pranë Ankarasë.