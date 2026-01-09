Këshilli Tranzitor Jugor i Jemenit shpërbëhet përpara dialogut në Riad

Këshilli Tranzitor Jugor (STC) i Jemenit njoftoi sot se është shpërndarë vetë, së bashku me të gjitha organet e tij kryesore dhe anësore, duke anuluar zyrat e tij brenda dhe jashtë vendit, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve e Jemenit, Saba Net, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga Saba Net, Këshilli ka thënë se vendimi është marrë për t’u përgatitur për pjesëmarrjen në një konferencë gjithëpërfshirëse të dialogut jugor që do të mbahet në Riad nën mbështetjen e Arabisë Saudite.
STC-ja theksoi se nuk arriti të realizojë objektivat e tij të synuara, duke nënvizuar se nuk ishte i përfshirë në vendimin për të nisur operacione ushtarake në provincat lindore Hadramaut dhe Al-Mahra, të cilat, sipas tij, dëmtuan kauzën e jugut.
Grupi u bëri thirrje figurave dhe udhëheqësve politikë jugorë që të angazhohen në procesin e dialogut, duke shprehur shpresën se konferenca e Riadit do të çojë në një vizion të qartë për zgjidhjen e çështjes së jugut të Jemenit.