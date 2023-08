Kështu do të duken veturat e ardhshme Opel

Vetura koncept paraqet në një mënyrë të re tre tiparet kryesore të markës, e cila përpiqet të ruajë sa më shumë personalitetin edhe nën pronarin e ri.

Emri i saj është Opel Experimental, dhe siç thuhet në njoftimin për shtyp, është vetura që ofron një pasqyrë të qartë për të ardhmen e markës dhe drejtimin në të cilin do të lëvizë në vitet e ardhshme. Nuk ka dyshim se theksi i është vënë aerodinamikës dhe sipërfaqet e mëdha të xhamit janë krijuar për të ndriçuar më shumë brendësinë e automjetit.

“Opel Experimental na jep një pasqyrë të modeleve dhe teknologjive të ardhshme, në dizajnin e ardhshëm, madje edhe në një epokë të re dhe të ardhmen e markës. Vetura e re mahnitëse koncept është një flamur dhe demonstron edhe një herë frymën pioniere të Opel”, tha shefi i Opel, Florian Huettl.

Dhe në të vërtetë, Opel premton se shumë elementë të dizajnit të tij dhe mënyra e të menduarit që i dha formë do të jenë të dukshme në modelet e ardhshme. Nuk ka kamera në vend të pasqyrave, e cila deri në njoftimin e dytë mbetet një zgjidhje e lidhur ekskluzivisht me konceptet. Ne ndoshta nuk do të shohim as elementë aktivë aerodinamikë me rrathë të kontrolluar automatikisht.

Nga ana tjetër, pjesa e përparme Opel Vizor 4D është aty, dhe përfshin sensor, lidar, radar dhe sisteme kamerash, ndërsa buzët e Ronalit përmirësojnë përshtypjen e siluetës tërheqëse të automjetit. Kështu, mund të vërehet mungesa e kromit, roli i të cilit tani është marrë nga ndriçimi i jashtëm shtesë dhe grafika e kundërta. Automjeti është i vendosur në platformën Stellantis BEV dhe ka lëvizje elektrike në të gjitha rrotat.

Sipas dimensioneve të jashtme, Experimental i përket segmentit kompakt C, por pjesa e brendshme është e krahasueshme me ofertën e segmentit D. Timoni paloset kur nuk përdoret dhe ulëset e lehta të rregullueshme kombinojnë një strukturë të hollë por të qëndrueshme me pëlhura rrjetë 3D.

Drejtuesit mund të personalizojnë informacionin sipas nevojave të tyre në urën e hollë Tech, një interpretim i ri i ekranit Pure Panel që gjendet në modelet aktuale të Opel. Përmbajtja e informacionit ose argëtimit shfaqet duke përdorur teknologjinë e avancuar të projektimit të mbështetur nga inteligjenca artificiale dhe kontrolli zanor. Materialet reaktive janë gjithashtu të reja, kështu që kur një automjet tjetër hyn në pikën qorre, një paralajmërim do të shfaqet në panelet përkatëse të dyerve dhe në ekranin ballor.

Opel thotë se Experimental mishëron të gjitha karakteristikat kryesore të markës, përkatësisht “detox, inovacione moderne gjermane dhe jeshile”.

Experimental është një koncept crossover elektrik dhe do të ketë premierën botërore muajin e ardhshëm në panairin IAA Mobility në Mynih.