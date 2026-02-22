Kështu mund ta mbani të hidratuar trupin tuaj gjatë agjërimit

Për të ruajtur hidratimin, është e rëndësishme që gjatë vakteve të syfyrit dhe iftarit të pini mjaftueshëm ujë.
Lëngjet natyrale si lëngjet e frutave dhe smoothies mund të ofrojnë energji dhe hidratim, por për të shmangur konsumimin e tepërt të sheqerit, këto duhen konsumuar në sasi të moderuara.
Ushqimet e pasura me ujë, si supa ose jogurti, janë gjithashtu opsione të mira për hidratim dhe përplotësim të energjisë gjatë kohës së hapjes së agjërimit.
Frutat e freskëta janë një mënyrë tradicionale për të hapur agjërimin në shumë kultura, dhe janë një opsion i shëndetshëm pasi ofrojnë fibrat, sheqerna natyrale, lëngje dhe disa vitamina dhe minerale.
Siç rekomandojnë nutricistët nga newsfoodmagazine, hurmat, të cilat janë një pjesë e rëndësishme e Ramazanit, përmbajnë fibra, sheqerna natyrale dhe minerale si potasi dhe mangani.
Këto janë një mënyrë e shijshme dhe plotësuese për të nisur ose përfunduar ditën e agjërimit – mund të provoni gjithashtu fruta të thata si bizele, rrush të thatë ose kajsi.