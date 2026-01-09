Këta janë emrat e deputetëve të Vetëvendosjes që do të ulen në Kuvend

Vetëvendosje doli partia fituese e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit.

Lëvizja Vetëvendosje mori mbi 51 për qind nga besimi i qytetarëve.

Ndërsa në Kuvendin e Kosovës do të ketë gjithsej 57 deputetë.

Tani për tani këta janë emrat të cilat do të jenë deputetë, duke pas parasysh se disa prej tyre veçse janë përmendur nga Albin Kurti për ministra.

Kësisoj lista e Vetëvendosjes për deputetë do të zgjerohet.

Tani për tani këta janë 57 të zgjedhurit:

ALBIN KURTI

404,023 Vota

GLAUK KONJUFCA

318,532 Vota

ALBULENA HAXHIU

174,335 Vota

HEKURAN MURATI

171,519 Vota

DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ

153,373 Vota

XHELAL SVEÇLA

138,320 Vota

HAJRULLA ÇEKO

122,811 Vota

AVNI DEHARI

108,329 Vota

MIMOZA KUSARI LILA

99,359 Vota

EJUP MAQEDONCI

98,117 Vota

SHQIPE MEHMETI SELIMI

75,905 Vota

ANDIN HOTI

67,619 Vota

ARBEN VITIA

67,272 Vota

SARANDA BOGUJEVCI

51,182 Vota

EDONA LLALLOSHI

44,259 Vota

ALBAN BAJRAMI

43,826 Vota

MEFAIL BAJQINOVCI

41,421 Vota

NEZIR KRAKI

41,025 Vota

ARMEND MUJA

38,420 Vota

RUFKI SUMA

38,256 Vota

ADRIANA MATOSHI

38,167 Vota

JETA STATOVCI

37,902 Vota

ARDIAN GOLA

34,352 Vota

HAXHI AVDYLI

33,644 Vota

ADELINA GRAINCA

29,786 Vota

BLERIM GASHI

29,567 Vota

ALBENA RESHITAJ

29,182 Vota

FATOS GECI

28,078 Vota

AGIM BAHTIRI

27,661 Vota

TAULANT KELMENDI

27,595 Vota

ARTANE RIZVANOLLI BERISHA

27,172 Vota

FITORE PACOLLI DALIPI

27,133 Vota

DIMAL BASHA

26,487 Vota

ARBËR REXHAJ

26,270 Vota

LABINOTË DEMI MURTEZI

25,984 Vota

ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI

25,934 Vota

ARTAN ABRASHI

25,388 Vota

ARJETA FEJZA

25,240 Vota

HYSEN DURMISHI

25,096 Vota

ARBËRIE NAGAVCI

24,582 Vota

ENVER HALITI

23,187 Vota

LIZA GASHI

22,826 Vota

VALON RAMADANI

22,309 Vota

ADNAN RRUSTEMI

22,033 Vota

JETON RAKA

20,652 Vota

FATMIRE KOLLÇAKU

20,594 Vota

ARSIM ADEMI

20,591 Vota

DRITA PAJAZITI

20,566 Vota

ROZETA HAJDARI

20,430 Vota

SALIH ZYBA

19,893 Vota

FITIM HAZIRI

19,815 Vota

FJOLLA UJKANI

19,590 Vota

ILIR KËRÇELI

19,127 Vota

SYLEJMAN MEHOLLI

19,112 Vota

VIGAN QORROLLI

18,931 Vota

VALON HOTI

18,834 Vota

NAIM BARDIQI

18,398 Vota

