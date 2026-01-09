Këta janë emrat e deputetëve të Vetëvendosjes që do të ulen në Kuvend

Vetëvendosje doli partia fituese e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit.
Lëvizja Vetëvendosje mori mbi 51 për qind nga besimi i qytetarëve.
Ndërsa në Kuvendin e Kosovës do të ketë gjithsej 57 deputetë.
Tani për tani këta janë emrat të cilat do të jenë deputetë, duke pas parasysh se disa prej tyre veçse janë përmendur nga Albin Kurti për ministra.
Kësisoj lista e Vetëvendosjes për deputetë do të zgjerohet.
Tani për tani këta janë 57 të zgjedhurit:
ALBIN KURTI
404,023 Vota
GLAUK KONJUFCA
318,532 Vota
ALBULENA HAXHIU
174,335 Vota
HEKURAN MURATI
171,519 Vota
DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ
153,373 Vota
XHELAL SVEÇLA
138,320 Vota
HAJRULLA ÇEKO
122,811 Vota
AVNI DEHARI
108,329 Vota
MIMOZA KUSARI LILA
99,359 Vota
EJUP MAQEDONCI
98,117 Vota
SHQIPE MEHMETI SELIMI
75,905 Vota
ANDIN HOTI
67,619 Vota
ARBEN VITIA
67,272 Vota
SARANDA BOGUJEVCI
51,182 Vota
EDONA LLALLOSHI
44,259 Vota
ALBAN BAJRAMI
43,826 Vota
MEFAIL BAJQINOVCI
41,421 Vota
NEZIR KRAKI
41,025 Vota
ARMEND MUJA
38,420 Vota
RUFKI SUMA
38,256 Vota
ADRIANA MATOSHI
38,167 Vota
JETA STATOVCI
37,902 Vota
ARDIAN GOLA
34,352 Vota
HAXHI AVDYLI
33,644 Vota
ADELINA GRAINCA
29,786 Vota
BLERIM GASHI
29,567 Vota
ALBENA RESHITAJ
29,182 Vota
FATOS GECI
28,078 Vota
AGIM BAHTIRI
27,661 Vota
TAULANT KELMENDI
27,595 Vota
ARTANE RIZVANOLLI BERISHA
27,172 Vota
FITORE PACOLLI DALIPI
27,133 Vota
DIMAL BASHA
26,487 Vota
ARBËR REXHAJ
26,270 Vota
LABINOTË DEMI MURTEZI
25,984 Vota
ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI
25,934 Vota
ARTAN ABRASHI
25,388 Vota
ARJETA FEJZA
25,240 Vota
HYSEN DURMISHI
25,096 Vota
ARBËRIE NAGAVCI
24,582 Vota
ENVER HALITI
23,187 Vota
LIZA GASHI
22,826 Vota
VALON RAMADANI
22,309 Vota
ADNAN RRUSTEMI
22,033 Vota
JETON RAKA
20,652 Vota
FATMIRE KOLLÇAKU
20,594 Vota
ARSIM ADEMI
20,591 Vota
DRITA PAJAZITI
20,566 Vota
ROZETA HAJDARI
20,430 Vota
SALIH ZYBA
19,893 Vota
FITIM HAZIRI
19,815 Vota
FJOLLA UJKANI
19,590 Vota
ILIR KËRÇELI
19,127 Vota
SYLEJMAN MEHOLLI
19,112 Vota
VIGAN QORROLLI
18,931 Vota
VALON HOTI
18,834 Vota
NAIM BARDIQI
18,398 Vota