Protestë për Arlinda Zekajn edhe në Pejë, qytetarët marshojnë kundër vrasjes së grave

Rasti i vrasjes së Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës ka nxitur reagime dhe protesta në disa pjesë të Kosovës, ku qytetarët po kërkojnë drejtësi për viktimën dhe përgjegjësi institucionale për rastet e dhunës ndaj grave.
Protesta janë paralajmëruar në Pejë, Mitrovicë dhe para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës, me qëllim të kundërshtimit të dhunës dhe vrasjeve të grave, si dhe ngritjes së zërit për sigurinë e tyre.
Në Pejë, protesta do të nisë në orën 12:00, në korzon e qytetit, ndërsa më pas protestuesit do të marshojnë drejt institucioneve lokale dhe atyre të drejtësisë, përfshirë Komunën, Qendrën për Punë Sociale, Policinë, Gjykatën dhe Prokurorinë.
Ndërkaq, edhe në Mitrovicë dhe në Prishtinë janë paralajmëruar protesta, përmes të cilave kërkohet reagim më i madh institucional dhe trajtim serioz i rasteve të dhunës ndaj grave.
Vrasja e Arlinda Zekajt ka rikthyer në vëmendje kërkesat për hetimin e veprimeve dhe mosveprimeve të institucioneve përgjegjëse, si dhe nevojën për masa konkrete në parandalimin e rasteve të tilla.
Përmes këtyre protestave, qytetarët dhe aktivistët synojnë të përcjellin mesazhin se dhuna ndaj grave nuk duhet të tolerohet dhe se drejtësia për viktimat duhet të jetë kërkesë e vazhdueshme institucionale.